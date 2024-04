"Caren Miosga": Diese Gäste diskutieren heute über die Ukraine

In der Talkshow "Caren Miosga" heute am 28. April 2024 geht es um die deutsche Unterstützung der Ukraine. Welche Gäste diskutieren darüber?

Seit über zwei Jahren herrscht auf ukrainischen Boden Krieg. Russland übefiel das Nachbarland Anfang des Jahres 2022, seither dauert der Angriffskrieg an. Immer wieder kam es bereits zu deutschen Waffenlieferungen, die der Ukraine helfen sollen, sich selbst zu verteidigen.

Bei der heutigen Ausgabe von "Caren Miosga" wird es um die deutsche Unterstützung für die Ukraine gehen. Dazu hat sich die Moderatorin Gäste eingeladen, um über diese Thematik zu diskutieren. Hier erfahren Sie alles über Gäste, Thema, Übertragung und Wiederholung der Sendung, die am 28. April 2024 in der ARD zu sehen sein wird.

Thema bei "Caren Miosga" heute am 28. April 2024

In jeder Folge von "Caren Miosga" wird ein anderes Thema politischer Natur behandelt. Dabei werden immer aktuelle Anlässe besprochen. Das Thema der heutigen Sendung lautet: "Ist Deutschlands Unterstützung für die Ukraine grenzenlos?"

Die Ukraine benötigt immer wieder neue Waffen und Munition, um sich gegen Russlands Machthaber Putin verteidigen zu können. Den Waffenlieferungen stehen einige Deutsche allerdings auch kritisch gegenüber. Vor allem die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann setzt sich aber stark für immerwiederkehrende Waffenlieferungen ein. Heute soll es außerdem auch um die Ausstattung der Bundeswehr gehen und um eine mögliche Friedenslösung zwischen den Beteiligten. Die ARD gab folgende Fragen für die Sendung an: "In welchem Umfang kann Deutschland langfristig liefern und gleichzeitig dem dringlichen Ziel gerecht werden, die Bundeswehr in einen besseren Zustand zu versetzen? Wie sollen diese kostspieligen Vorhaben finanziert werden? Und welche realistischen Szenarien für eine Friedenslösung in der Ukraine gibt es derzeit?"

Auf all' diese Fragen versuchen die Gäste der heutigen Sendung, Antworten zu finden.

"Caren Miosga": Gäste heute am 28. April 2024

Diese Gäste hat Caren Miosga in der heutigen Ausgabe im Studio:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann : Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ( FDP )

Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ( ) Nicole Deitelhoff : Friedens- und Konfliktforscherin

Friedens- und Konfliktforscherin Heribert Prantl : " SZ "-Kolumnist

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Live-Stream

Die Übertragung von "Caren Miosga" findet immer am Sonntagabend statt. Los geht es abends, besser gesagt um 21.45 Uhr. Die Talkshow wird immer in der ARD übertragen. Die ARD bietet zusätzlich auch online einen kostenlosen Live-Stream an, der auf der Website des Senders aufgerufen werden kann. Somit haben Sie die Wahl - entweder im TV oder Stream ansehen.

Wiederholung von "Caren Miosga"

Sie sind heute Abend verhindert oder möchten lieber zu einer anderen Zeit, die Sendung "Caren Miosga" ansehen? Dazu gibt es eine Wiederholung, die in der Nacht auf Montag, 29. April 2024 um 3.15 Uhr, zu sehen ist. Wem das zu spät ist, der kann auch auf die ARD-Mediathek zugreifen. Dort stehen die Folgen nachträglich kostenlos zur Verfügung.

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

Das sind die weiteren Sendetermine von "Caren Miosga", die der Sender bisher angibt:

5. Mai 2024, 21.45 Uhr, ARD

