"Caren Miosga": Diese Gäste diskutieren heute über Radikalismus

In der Talkshow "Caren Miosga" heute am 5. Mai 2024 geht es insbesondere um den Umgang mit Radikalen. Welche Gäste diskutieren darüber?

Die Ausgabe von "Caren Miosga" heute am 5. Mai 2024 dreht sich vor allem um eine Frage: Hilft Reden gegen Radikale? Angesprochen wird damit in erster Linie der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Bei den Christdemokraten fällt der 48-Jährige, der bei der Landtagswahl im kommenden September wiedergewählt werden möchte, durch seine Sicht zum Umgang mit Russland und der Forderung, im Ukraine-Krieg auf mehr Diplomatie zu setzen, aus der Reihe. Sein Konzept ist klar: Bürgernähe und die unbedingte Bereitschaft zum Gespräch.

Bislang hat sich diese Haltung bewährt, aber ist das auch in Zukunft eine Strategie, um die zwar skandalgeschüttelte, aber in Umfragen weiterhin starke AfD einzuhegen? Darüber diskutiert Caren Miosga heute in ihrer Talkshow. Hier erfahren Sie alles über Gäste, Thema, Übertragung und Wiederholung der Sendung, die am 5. Mai 2024 in der ARD zu sehen ist.

Thema bei "Caren Miosga" heute am 5. Mai 2024

In jeder Folge von "Caren Miosga" wird ein anderes politisches Thema behandelt. Meist geht es dabei um Dinge, die gerade sehr aktuell sind. Wie bereits erwähnt, dreht sich die heutige Ausgabe von "Caren Miosga" am 5. Mai 2024 um den richtigen Umgang mit Radikalen. Dabei kommen unter auch der Ukraine-Krieg und das Thema Verhandlungen zur Sprache. Auch die Frage danach, wie Demokratie gestärkt werden kann, ist Teil der Diskussionsrunde. Zudem wird der Erfolg der AfD in Ostdeutschland thematisiert und erklärt.

"Caren Miosga": Gäste heute am 5. Mai 2024

Folgende Gäste sind heute bei Caren Miosga im Studio zu Gast:

Michael Kretschmer : Ministerpräsident von Sachsen ( CDU )

Ministerpräsident von Sachsen ( ) Ilko-Sascha Kowalczuk : Historiker und Publizist

Historiker und Publizist Elisabeth Niejahr: Journalistin und Autorin

Übertragung von "Caren Miosga" im TV und Stream

Die Übertragung von "Caren Miosga" erfolgt immer am Sonntagabend in der ARD. Heute am 5. Mai 2024 beginnt die Sendung um 21.45 Uhr. Die ARD bietet zusätzlich zur Ausstrahlung im linearen Fernsehen auch einen kostenlosen Live-Stream an, der auf der Website des Senders zur Verfügung steht. Somit haben Sie die Wahl, ob Sie die neue Ausgabe von "Caren Miosga" lieber im TV oder im Stream ansehen möchten.

Wiederholung von "Caren Miosga"

Falls Sie heute Abend verhindert sind oder "Caren Miosga" lieber zu einer anderen Zeit anschauen möchten, ist das kein Problem: Es gibt für die heutige Ausgabe nämlich gleich mehrere Wiederholungen im TV. Hier einmal die Wiederholungstermine im Überblick:

Montag , 6. Mai 2024, 0.55 Uhr, NDR

, 6. Mai 2024, 0.55 Uhr, Montag , 6. Mai 2024, 2.55 Uhr, ARD

, 6. Mai 2024, 2.55 Uhr, Montag , 6. Mai 2024, 9.30 Uhr, phoenix

, 6. Mai 2024, 9.30 Uhr, phoenix Montag , 6. Mai 2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

, 6. Mai 2024, 20.15 Uhr, tagesschau24 Dienstag, 7. Mai 2024, 0.55 Uhr, 3sat

Wem das zu spät ist, der kann auch einfach auf die ARD-Mediathek zugreifen. Dort stehen die ganzen Folgen nach der Ausstrahlung im Fernsehen kostenlos auf Abruf zur Verfügung.

"Caren Miosga": Sendetermine der ARD-Talkshow

