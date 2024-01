Dschungelcamp 2024: Mike Heiter erzählt über Verhältnis zu seiner Tochter - Ex Elena Miras schießt gegen Kim

Mike Heiter zeigt im Fernsehen eher wenig Emotion. Im Dschungel öffnet er sich Mitstreiterin Lucy und erzählt von seiner Tochter mit Ex-Dschungel-Kandidatin Elena Miras.

Dschungelcamp-Kandidat Mike Heiter kennt man eigentlich aus Reality-TV-Formaten wie "Are You The One - Reality Stars in Love". Nur wenige wissen, dass der 31-Jährige auch eine kleine Tochter hat. Im Dschungel vertraut er sich Mitkandidatin Lucy Diakovska an.

Dschungelcamp 2024: Mike Heiter erzählt von seiner Tochter

Als Ex-"No Angel" Lucy Diakovska und Mike Heiter an Tag 4 des Dschungelcamps gemeinsam am Campfeuer sitzen, fragt Lucy nach Mikes Tochter. "Sie ist fünf und heißt Aylen", erzählt dieser. "Viel zu selten" sehe er seine Tochter, denn die wohnt in der Schweiz bei Mama und ebenfalls Reality-TV-Star Elena Miras. Nur fünfmal im Jahr sei er mit seiner Tochter zusammen. "Mein Traum wäre, sie alle zwei Wochen zu sehen. Die ersten zwei Jahre war ich auch jeden Tag da", sagt der gebürtige Essener. Warum er seine Tochter aktuell nur so wenig sehe, sagt er aber nicht.

Über seine Ex-Partnerin Elena Miras verliert er aber kein böses Wort: "Mit der Mutter meiner Tochter hatte ich nicht immer ein gutes Verhältnis. Sie und ich in einer Beziehung? Das funktioniert nicht. Als Mutter meiner Tochter weiß ich sie aber zu schätzen."

Lucy versucht den sichtlich betroffenen Mike aufzumuntern. "Du bleibst für immer der Vater deiner und auch ihrer Tochter", sagt sie. Als Lucy dann aber fragt, was Mikes Tochter denn am liebsten esse, wird dieser noch nachdenklicher: "Das weiß ich gar nicht. Es gibt viele Dinge, die ich nicht weiß."

Im Dschungeltelefon zeigt Mike sich dann besonders emotional: "Es gibt Tage, da weine ich, weil ich keinen Kontakt zu meiner Tochter habe. Das sieht aber keiner. Ich mache das mit mir alleine aus."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Dschungelcamp 2024: Nun meldet sich Mikes Ex Elena Miras zu Wort

In ihrer Instagram-Story meldet sich nun auch Elena Miras, die Mutter von Mikes Tochter zu Wort. Sie wollte eigentlich nichts zur aktuellen Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sagen, sei deswegen auch nicht bei der Show "Ich bin ein Star – Die Stunde danach", sondern zu Hause: "Ich hatte von Anfang an ganz klar gesagt: 'Nein, ich werde dieses Jahr nicht dabei sein bei Der Stunde danach, weil ich nicht über den Vater meines Kindes irgendetwas sagen will'."

Lesen Sie dazu auch

Über einige Aussagen habe sich die 31-Jährige aber "extrem aufgeregt", wie sie selbst sagt. Sie spielt darauf an, dass Mike gesagt hatte, er sehe seine Tochter nur fünfmal im Jahr. Allerdings erzählte er nicht, woran das liegt. "Wenn man ein bisschen genauer zuhört, klingt es schon ein bisschen so, als ob ich die bin, die irgendwie dazwischen steht oder sonst irgendetwas", sagt die Schweizerin in ihrer Story. Sie möchte klarstellen, dass sie Mike nicht verbiete, seine Tochter zu sehen und sagt darum: "Meine Nummer hast du, du weißt, wo wir sind. Ich kann leider nicht die Prioritäten von anderen Personen setzen." Alles weitere wolle sie persönlich mit Mike klären.

Dschungelcamp 2024: Das sagt Mike Heiters Ex über Kim Virginias Verhalten

In einem Streit mit Mike sprach Kim Virginia plötzlich über dessen Tochter. Mike machte klar: Das geht gar nicht! Und auch Elena Miras scheint in ihrer Instagram Story erbost. "Keine Ahnung wie sie heißt, ich kenne sie auch überhaupt nicht. Ich will sie auch gar nicht kennen, ganz ehrlich", sagt Elena und nimmt außerdem Exfreund Mike in Schutz. 90 Prozent von dem, was Kim Virginia erzähle, sei Elenas Meinung nach gelogen.

Wie es im Dschungel weitergeht, welche Geheimnisse noch aufgedeckt werden und wer Dschungelkönig oder Dschungelkönigin wird, erfahren Sie täglich auf RTL, RTL+ oder in unserem Live-Ticker.