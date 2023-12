Dschungelcamp 2024: Wunschkandidatin von RTL zieht ins Camp

Am 19. Januar startet die neue Staffel Dschungelcamp. Bisher stehen nur zwei Kandidaten fest. Jetzt gibt es Hinweise darauf, welcher Promi ebenfalls in den australischen Busch zieht.

Bald geht es los! Das Dschungelcamp 2024 steht vor der Tür. Ein Rätsel ist allerdings immer noch, wer alles einzieht. Nur zwei Kandidaten sind bisher offiziell bestätigt. Die BILD-Zeitung, die in solchen Dingen meist gut informiert ist, glaubt nun, herausgefunden zu haben, welche weitere Kandidatin im Januar bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) zu sehen sein wird.

Wer geht 2024 ins Dschungelcamp?

BILD berichtet, dass Designerin Sarah Kern ins Dschungelcamp einzieht. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Ehe mit dem Unternehmer und Designer Otto Kern, der 2017 verstarb.

Laut BILD soll RTL schon lange versucht haben, die 55-jährige Sarah Kern zu IBES zu holen. Nun solle die Gage endlich stimmen. RTL bestätigte die Teilnahme Kerns am Dschungelcamp bisher noch nicht. Laut BILD dementierte der Fernsehsender aber auch nicht, sagte lediglich, sie beteiligten sich nicht an Spekulationen.

Bestätigt hat RTL bisher nur zwei Kandidaten: Schauspieler Heinz Hoenig und Ex-Rennfahrer-Frau Cora Schumacher. BILD ist sich aber auch bei einigen anderen Promis bereits sicher, dass sie im Januar im australischen Dschungel zu sehen sein werden. So gab es bereits Spekulationen, dass GZSZ-Star Felix von Jascheroff bei IBES 2024 dabei ist. Und auch Nico Legat, der Sohn von Fußball-Legende Thorsten Legat soll ins Dschungelcamp einziehen. Bisher bestätigt ist das aber nicht.

Wer ist Sarah Kern?

Kern begann ihre Karriere als Model. 2000 zog sie sich für den Playboy aus. Auch im Reality-TV war sie schon in der Vergangenheit zu sehen: 2017 nahm sie an der fünften Staffel "Promi Big Brother" teil.

Als sie 2018 wegen Steuerschulden pleite ging, zog Kern nach Malta. Seitdem ist es relativ ruhig um die 55-Jährige. 2020 erschien ihre Biografie "Leben!". Vergangenes Jahr wurde sie in Rom per Ritterschlag zur "Dame of Magistral Grace Sarah Kathrin Kern" ernannt.

Wann beginnt das Dschungelcamp 2024?

Ob Sarah Kern wirklich im Dschungelcamp dabei ist, erfahren wir spätestens am 19. Januar 2024. Denn dann startet die 17. Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL. Bis zum Finale am 4. Februar ist das Dschungelcamp dann täglich abends zu sehen. Alle Folgen sind im Anschluss auch auf RTL+ zu finden.