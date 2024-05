GNTM 2024: Kandidatin Grace floh nach Raketenangriff auf ihre Schule

Als Teenager mit ihren Eltern aus Syrien geflüchtet, ist Grace "Zak" Zakhour heute Social Media-Star. Ihre aufwühlende Lebensgeschichte teilte sie bei GNTM 2024.

Für die 24-jährige Grace "Zak" Zakhour hat sich das Leben bisher durch zwei Entscheidungen maßgeblich geändert. Jahre bevor sie bei "Germany´s Next Topmodel" 2024 mit ihrem Aussehen punktet, entschieden sich ihre Eltern zur Flucht aus ihrer Heimat Syrien. Auch ihr Leitspruch, mit dem sie das TV-Publikum begeistern möchte, speist sich aus diesen Erfahrungen.

GNTM 2024: Social-Media-Star Grace Zakhour erobert TV-Publikum

"Ich möchte zeigen, dass alles möglich ist", sagt Grace Zakhour, die ihr Geld als Content Creator verdient. Mit regelmäßig mehreren Hunderttausend Aufrufen ihrer Fotos und Videos unter anderem auf TikTok (vier Millionen Follower) und Instagram (469.000 Follower) ist die selbstbewusste Teilnehmerin eine große Zuschauerschaft gewohnt.

Gleich zu Beginn der aktuellen Staffel stach die Teilnehmerin heraus und bekam von Heidi Klum ein Kompliment: "Du fällst am meisten auf." Übrigens: Aufgefallen ist übrigens auch das Kampagnenplakat der Show. Denn dem 50-jährigen Topmodel aus Bergisch Gladbach fehlt ein wichtiges Detail.

Normalerweise richtet sich der Content von Grace Zakhour, die in Düsseldorf wohnt, ans weibliche Geschlecht. Sie präsentiert sich beim Schickmachen, testet neue Make-up-Produkte, erstellt Tutorials. Bei GNTM 2024 teilte sie nun die dunklen Seiten ihrer Lebensgeschichte.

GNTM-Kandidatin Grace floh vor dem Krieg

Grace Zakhour beschreibt den Zuschauern von GNTM 2024 in ihrem Porträt, dass sie eine "sehr schöne Kindheit in Syrien" hatte. Allerdings ist dann, sie war gerade elf Jahre alt, der Krieg in ihrer Heimat ausgebrochen. Diesen hat sie, wie sie erklärt, hautnah erlebt. Die Entscheidung zur Flucht treffen die Eltern dann, als sie 14 Jahre alt ist. "Der Weg nach Deutschland war sehr schwer. Wir mussten von Syrien weg", so sagt die Anwärterin auf den GNTM-Titel.

GNTM-Kandidatin Grace: Rakete verfehlte nur knapp ihre Schule

Vor allem ihre Mutter hätte die Flucht am meisten getroffen. Diese hätte stets versucht, ihren drei Kindern das Leben "bestmöglich schöner zu machen und nicht zu zeigen, dass wir jede Sekunde hätten sterben können". Daher sei sie ihr Vorbild: "Immer, wenn ich eine schlechte Zeit habe oder einen Moment, an dem ich aufgeben möchte, erinnere ich mich an meine Mama."

Ihre Mutter selbst sagt im Vorstellungsclip ihrer Tochter, dass der Krieg alles, allen voran das schöne Familienleben, kaputt gemacht habe. "Grace hat immer geweint, hatte Angst vor den Raketen und Bomben." Als eine Rakete die Schule der Tochter nur knapp verfehlte, entschieden sich die Eltern zur Flucht: "Ich hab gesagt: 'Nein, ich kann nicht mehr. Lass uns jetzt raus.'"

Grace will GNTM-Gewinnerin 2024 werden

Schon allein die Teilnahme erfülle sie daher mit Stolz, so Grace Zakhour. Sie hätte es niemals für möglich gehalten, dass all das für sie Realität werden könnte. Ihre Geschichte hätte ihr auch eine besondere Eigenschaft mitgegeben. Sie sei, so sagt sie über sich selbst, furchtlos. Gute Voraussetzungen also im Rennen um Deutschlands nächstes Topmodel und um sich in die Liste der GNTM-Gewinnerinnen einzureihen. Gespannt sein darf man auch, was die Jury über sie sagt.

Übrigens: In unserem Ticker für GNTM verpassen Sie übrigens keine Neuigkeiten und Skandale mehr rund um Heidi Klum und die Models. "Germany's Next Topmodel" wird im TV und im Stream übertragen, genauso wie die Wiederholungen.