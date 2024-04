"Hart aber fair" gestern am 29.4.24: Das waren die Gäste und das Thema

Bei "Hart aber fair" gestern am 29.4.24 waren unter anderem Markus Söder und Sahra Wagenknecht dabei. Wer waren die weiteren Gäste und um welches Thema ging es?

Bei " Hart aber fair" gestern Abend nahmen sich sieben Gäste ein aktuelles Thema vor. Es war die erste Folge der Talkshow seit über einem Monat.

Mit welchem Thema kehrte die Sendung aus der Pause zurück? Und wer waren die Gäste von Louis Klamroth? Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Ausgabe von "Hart aber fair", die am 29.4.24 ab 21.15 Uhr in der ARD zu sehen war.

"Hart aber fair": Gäste gestern am 29.4.24

Louis Klamroth hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder im Interview. Außerdem gibt es eine Diskussionsrunde mit sechs Teilnehmern. Das waren die Gäste von "Hart aber fair" gestern Abend, wie der Sender sie angekündigt hatte:

Mario Voigt ( CDU ): Parteivorsitzender in Thüringen

Parteivorsitzender in Sahra Wagenknecht (BSW): Vorsitzende beim Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit

Vorsitzende beim Bündnis - Vernunft und Gerechtigkeit Philipp Türmer ( SPD ): Juso-Vorsitzender

Juso-Vorsitzender Enissa Amani : Künstlerin und Aktivistin

Künstlerin und Aktivistin Robin Alexander : stellvertretender Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag

stellvertretender Chefredakteur von Welt und Khola Maryam Hübsch : Journalistin und Publizistin

Journalistin und Publizistin Markus Söder ( CSU ): Parteivorsitzender und Bayerischer Ministerpräsident (im Interview)

Thema bei "Hart aber fair" gestern am 29.4.24

"Rechtsruck oder Kurs der Mitte: Soll Deutschland konservativer werden?" - so lautet das erste Thema von "Hart aber fair" nach der Pause. Laut Ankündigung zur Sendung geht es vor allem um die Frage, welcher politischer Kurs der richtige fürs Land sei - ein konservativer, ein linker oder ein Kurs der Mitte?

Der Sender wirft außerdem weitere Fragen auf: Wie sollte mit der AfD umgegangen werden? Sollten andere Parteien mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht zusammenarbeiten? Und wer wäre der beste Kanzlerkandidat für die Union?

Übertragung: "Hart aber fair" gestern im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" kehrte am 29.4.24 aus der Pause zurück und lief am 21.15 Uhr in der ARD. Neben der Übertragung im Free-TV gab es auch einen Live-Stream auf der Seite des Senders.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Die "Hart aber fair"-Sendung vom 29.4.24 lässt sich dreimal im Fernsehen nachholen. Die Wiederholungen laufen auf drei verschiedenen Sendern.

Das sind alle Sendetermine der aktuellen Folge 785:

29.4.2024, 21.15 Uhr: ARD

30.4.2024, 2.15 Uhr: ARD

30.4.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

01.5.2024, 1.10 Uhr, 3Sat

Außerdem gibt es die Wiederholung auch als Online-Stream in der Mediathek der ARD. Am Dienstagabend wird dort zusätzlich eine um redaktionelle Inhalte ergänzte und von Louis Klamroth kommentierte Fassung veröffentlicht.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" läuft jetzt wieder regelmäßig am Montagabend in der ARD. In der Regel sind die Folgen ab 21 Uhr zu sehen, es kommt aber immer wieder zu Verschiebungen bei der Sendezeit. Am 20. Mai ist keine neue Folge zu sehen - das ist der Feiertag Pfingstmontag 2024. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow "Hart aber fair" samt Sendezeit:

29.04.2024, 21.15 Uhr

06.05.2024, 21 Uhr

13.05.2024, 21 Uhr

27.05.2024, 21 Uhr

03.06.2024, 23.15 Uhr

