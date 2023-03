Gäste bei "Maischberger" heute am 22.3.23: Auch Dieter Nuhr ist dabei

In der Talkshow "Maischberger" heute am 22.3.23 ist Dieter Nuhr einer der Gäste. Aber auch ein ehemaliger russischer Schachweltmeister ist dabei.

Wenn Sandra Maischberger heute Abend auf Sendung geht, hat sie wieder einige prominente Gäste dabei. Ein Thema ist dabei der Krieg in der Ukraine, es gibt aber auch ein Gespräch mit Dieter Nuhr.

Welche Gäste sind bei "Maischberger" am 22.3.23 dabei? Hier finden Sie die Infos zur aktuellen Ausgabe der Talkshow, die ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen ist.

"Maischberger" heute: Gäste am 22.3.23

Die Themen der heutigen "Maischberger"-Ausgabe werden weiter unten genauer erklärt. Hier bekommen Sie erst einmal einen Überblick darüber, welche Gäste am 22.3.23 dabei sind.

Garri Kasparow : ehemaliger Schachweltmeister und russischer Oppositioneller

ehemaliger Schachweltmeister und russischer Oppositioneller Thomas Roth : langjähriger Russland-Korrespondent der ARD

langjähriger Russland-Korrespondent der Dieter Nuhr : Kabarettist

Kabarettist Cherno Jobatey : Journalist und Moderator

Journalist und Moderator Kerstin Palzer : Korrespondentin im ARD -Hauptstadtstudio

: Korrespondentin im -Hauptstadtstudio Wolfram Weimer : Verleger von The European

Thema bei "Maischberger" heute am 22.3.23

Ein Thema in der Talkshow ist heute der Krieg in der Ukraine. Dabei geht es unter anderem um den Staatsbesuch von Chinas Staatschef Xi Jinping in Russland. Kann China eine Vermittlerrolle einnehmen? Darüber diskutieren Garri Kasparow und Thomas Roth.

Sandra Maischberger hat aber auch Dieter Nuhr zu Gast im Studio. Sie spricht mit dem Kabarettisten nicht nur über seine Karriere, sondern auch über aktuelle Themen wie den Ukraine-Krieg oder den Klimaschutz.

Außerdem sind Cherno Jobatey, Kerstin Palzer und Wolfram Weimer bei "Maischberger" heute dabei. Sie übernehmen das gewohnte Erklären und Kommentieren.

"Maischberger": Übertragung heute im TV und im Live-Stream

Die neue Folge der Talkshow "Maischberger" ist am 22.3.23 ab 22.50 Uhr zu sehen. Die Übertragung gibt es nicht nur im Free-TV in der ARD. Es wird auf der Seite der ARD immer auch ein Live-Stream angeboten, mit dem sich die Sendung online schauen lässt.

"Maischberger": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Es gibt nicht nur eine einzige Wiederholung von "Maischberger" im Fernsehen, die Folge vom 22.3.23 wird sogar noch viermal gezeigt. Das sind die Termine:

23.03.2023, 00.20 Uhr: WDR

23.03.2023, 03.20 Uhr: ARD

23.03.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

24.03.2023, 00.40 Uhr: 3Sat

Wer nicht an eine bestimmte Uhrzeit gebunden sein möchte, findet die Wiederholung von "Maischberger" auch immer in der Mediathek der ARD.

ARD-Talkshow "Maischberger": Nächste Sendetermine

"Maischberger" ist in der Regel am Dienstag und am Mittwoch ab 22.50 Uhr im Ersten zu sehen. Das sind die entsprechenden Sendetermine für die kommenden Wochen:

22.03.2023, 22.50 Uhr

28.03.2023, 22.50 Uhr

29.03.2023, 22.50 Uhr

18.04.2023, 22.50 Uhr

19.04.2023, 22.50 Uhr

25.04.2023, 22.50 Uhr

26.04.2023, 22.50 Uhr

