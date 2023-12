"Markus Lanz - Das Jahr 2023" gestern: Sendetermin, Themen und Gäste

"Markus Lanz - Das Jahr 2023": Hier liefern wir alle Infos rund um Termin, Gäste und Themen sowie weitere Jahresrückblicke im ZDF.

Zwischen dem 13. und dem 29. Dezember 2023 präsentiert das ZDF sechs verschiedene Jahresrückblicke, in denen die Ereignisse des ablaufenden Jahres vielfältig beleuchtet werden. Diese Rückblicke reichen von " Markus Lanz – Das Jahr 2023" über den "Satirischen Jahresrückblick" aus der "frontal"-Redaktion bis zur Gala " Sportler des Jahres 2023", dem "Album 2023 – Bilder eines Jahres", "Das Jahr der Stars 2023" und "Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen". Der Reigen begann also mit Markus Lanz - hier kommen alle Infos zu seinem Jahresrückblick.

"Markus Lanz - Das Jahr 2023": Der Termin

"Markus Lanz - Das Jahr 2023" lief am Mittwoch, den 13. Dezember 2023, um 20.25 Uhr im ZDF.

Gäste und Themen bei "Markus Lanz - Das Jahr 2023"

In dieser Sendung wird unter anderem der brutale Angriff der Terrororganisation Hamas auf das Nova-Festival am 7. Oktober 2023 thematisiert. Über dieses Ereignis spricht Markus Lanz mit der Überlebenden Laura Kadar Blajman. Abed Hassan, ein 27-jähriger Berliner, der sich während der Eskalation im Gaza-Streifen auf Verwandtenbesuch befand, wird ebenfalls zu Wort kommen. Ein weiteres Thema ist der historische Titelgewinn der deutschen Basketballer. Bundestrainer Gordon Herbert sowie die Spieler Dennis Schröder, Johannes Thiemann, Isaac Bonga, Andreas Obst und Niels Giffey blicken auf den Weg zum Weltmeistertitel zurück. Ein weiteres Thema ist die aktuelle Migrationsdebattei. Ryyan Alshebl, der neue Bürgermeister der schwäbischen Gemeinde Ostelsheim, diskutiert darüber mit Markus Lanz.

Die Gästeliste von "Markus Lanz – Das Jahr 2023" umfasst außerdem den wiedergewählten bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, die ukrainische First Lady Olena Selenska, Sahra Wagenknecht, die eine neue Partei gründen möchte, Carla Rochel von der "Letzten Generation" sowie Filmregisseur Edward Berger und Filmausstatterin Ernestine Hipper ("Im Westen nichts Neues") mit einem Fokus auf ihren Oscar-Erfolg. Die Sängerin Zoe Wees präsentiert Eindrücke aus ihrer neuen Platte, und Katja sowie Ludolf von Maltzan erinnern sich an den Besuch von König Charles III. auf ihrem Hof im brandenburgischen Ökodorf Brodowin. Michael Grubert, Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow, wirft einen Blick zurück auf die spektakuläre Suchaktion nach einem angeblich freilaufenden Löwen, der sich als vermutlich relativ harmloses Wildschwein entpuppte.

Markus Lanz ist der Erste, aber nicht der Einzige: Die weiteren Jahresrückblicke im ZDF

Am Freitag, 5. Dezember 2023, präsentieren Werner Doyé und Andreas Wiemers um 23.30 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek "Der satirische Jahresrückblick", in dem verdeutlicht wird, dass das Jahr 2023 die Menschen vor das eine oder andere Rätsel gestellt hat. Am Sonntag, 17. Dezember 2023, läuft um 22.15 Uhr im ZDF die Gala "Sportler des Jahres" mit dem neuen Moderationsduo Lena Kesting und Sven Voss. Die Sendung wird übrigens bereits ab 20 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek abrufbar sein.

Am 2. Weihnachtstag, also am Dienstag, 26. Dezember 2023, können Zuschauer um 19.15 Uhr im ZDF das "Album 2023 – Bilder eines Jahres" mit Anmerkungen von Gert Anhalt verfolgen (das "Album" steht bereits am Heiligabend, 24. Dezember 2023, ab 10 Uhr in der ZDFmediathek. In diesem einstündigen Rückblick werden die Ereignisse und Bilder des Jahres monatsweise präsentiert.

Mittwoch, 27. Dezember 2023, wirft das ZDF um 17.10 Uhr einen Blick auf "Das Jahr der Stars 2023" mit seinen eleganten und glitzernden Ereignissen (ab 10 Uhr am Sendetag in der ZDFmediathek ). Eine rückblickende Hommage an die verstorbenen Persönlichkeiten des Jahres 2023 verspricht der emotionale Jahresrückblick "Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen". Am Freitag, 29. Dezember 2023, führt Barbara Lueg um 17.10 Uhr im ZDF durch die Erinnerungen an diese Menschen (ab 10 Uhr am Sendetag in der ZDFmediathek).