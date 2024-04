ZDF

vor 17 Min.

"Markus Lanz" gestern am 2. April 2024: Das waren die Gäste

Markus Lanz lädt wöchentlich an drei Abenden in seine gleichnamige Talkshow ein. Alle Infos rund um Gäste und Thema bei "Markus Lanz" gestern am 2. April finden Sie hier.