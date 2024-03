"Markus Lanz": Das sind die Gäste gestern am 20.3.24

Bei Markus Lanz ging es gestern Abend, am 20.3.24, um das EU-Lieferkettengesetz. Alle Infos zum Thema und den Gästen finden Sie hier.

Wie üblich diskutiert Markus Lanz drei Mal die Woche mit seinen Gästen über aktuelle Themen. Auch gestern Abend am Mittwoch, den 20. März 2024, hat der Moderator wieder um 23.35 Uhr im ZDF in seine Talkshow eingeladen. Was waren die Themen und welche Gäste sind zu Gast im Studio gewesen? Alle wichtigen Infos zur gestrigen Sendung finden Sie hier.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 20. März 2024

Das geplante EU-Lieferkettengesetz sorgt aktuell für viele Diskussionen. Das Lieferkettengesetz ist die Kurzform für das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Es soll in Zukunft die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in globalen Lieferketten regeln. Dazu gehören beispielsweise der Schutz vor Kinderarbeit, das Recht auf faire Löhne und der Schutz der Umwelt. Die FDP positioniert sich klar gegen das neue Gesetz. Warum das so ist und was Unternehmer und Wirtschaftsexperten zum neuen Gesetz sagen, wurde am gestrigen Abend bei Markus Lanz diskutert.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 20. März 2024

Die Ampelkoalition hadert momentan an vielen großen Entscheidungen. Oft vertreten die einzelnen Parteien verschiedene Standpunkte und es ist schwierig, sich auf gemeinsame Kompromisse zu einigen. Beim Lieferkettengesetz der EU steht vor allem die FDP in der Mitte der Diskussion. Die folgenden Gäste waren gestern Abend im Studio zu Gast:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Christian Dürr : Der FDP-Fraktionschef bezieht Stellung zur FDP-Ablehnung des EU-Lieferkettengesetzes und der andauernden Blockadehaltung seiner Partei. Er äußert sich außerdem zu den Perspektiven der Liberalen bei den diesjährigen Wahlen.

Der FDP-Fraktionschef bezieht Stellung zur FDP-Ablehnung des EU-Lieferkettengesetzes und der andauernden Blockadehaltung seiner Partei. Er äußert sich außerdem zu den Perspektiven der Liberalen bei den diesjährigen Wahlen. Ulrike Herrmann : Die " taz "-Wirtschaftsredakteurin analysiert die Rolle der FDP innerhalb der Ampelkoalition. Zudem wirft die Journalistin einen kritischen Blick auf Billigmode, deren Produktion und Preisgestaltung.

Die " "-Wirtschaftsredakteurin analysiert die Rolle der innerhalb der Ampelkoalition. Zudem wirft die Journalistin einen kritischen Blick auf Billigmode, deren Produktion und Preisgestaltung. Patrick Zahn : Der CEO des Textildiscounters KiK erklärt, was das EU-Lieferkettengesetz für ihn als Unternehmer bedeutet. Patrick Zahn bezieht außerdem Stellung zu den Themen Nachhaltigkeit und Arbeitsbedingungen.

(lob)