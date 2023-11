"Markus Lanz" gestern am 22. November 2023: Das waren die Gäste

Jede Woche bittet Markus Lanz von Dienstag bis Donnerstag Gesprächspartner in seine nächtliche Talkshow. Hier kommen die Infos zur Sendung vom 22. November 2023.

Dreimall pro Woche lädt der Moderator Markus Lanz Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen in seine vormitternächtliche Talk-Runde ein. Häufig kommen Politikerinnen und Medien-Menschen zu Wort, je nach Thema hat Lanz aber auch Wissenschaftlerinnen, Schauspieler oder Sport-Asse zu Gast. Die Sendung startet normalerweise 45 Minuten vor Mitternacht im ZDF. Aus programmtechnischen Gründen kann sich der Beginn aber auch nach vorn oder hinten verschieben - nicht selten sind es Sportereignisse, die Markus Lanz von seinem gewohnten Sendeplatz verdrängen. Gestern am 22. November ging aber alles (fast) normal über die Monitore: Die Übertragung begann lediglich eine Viertellstunde später als sonst, um 23.30 Uhr. Sie endete demzufolge um 0.45 Uhr am frühen Donnerstagmorgen.

In aller Regel sendet das ZDF die Talkshow "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Man kann die Übertragung an diesen Tagen ganz herkömmlich im linearen Fernsehprogramm des Senders oder zeitgleich in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video der Ausgabe vom 22. November steht seit Donnerstag, dem 23. November 2023, in der Mediathek des Senders abrufbereit zur Verfügung.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 22. November 2023

Gestern herrschte bei Markus Lanz eine breite Themen-Vielfalt: Deutsche Innenpolitik, Ampel-Zustand, Söder-Mythos, Asylpoltik in Europa und der neue Außenminister in London.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 22. November 2023

Markus Söder, CSU-Politiker

Markus Söder ist bayerischer Ministerpräsident. Mit Bezug auf das Karlsruher Haushaltsurteil nahm der Chef des Freistaats Stellung zur Finanz- und Wirtschaftspolitik. Er äußerte sich auch zu den Themen Migration und Flüchtlingskosten.



Robin Alexander, Journalist

Robin Alexander ist Vize-Chefredakteur der Welt. Er sprach über die gegenwärtigen Dissonanzen innerhalb der Ampel. Zudem warf er einen Blick auf die CSU: "Deren Sonderstellung wankt – und damit auch der persönliche Mythos Söders."



Franziska Tschinderle, Journalistin

Franziska Tschinderle lebt in Tirana. Die Österreicherin äußerte sich zum möglichen Asylabkommen zwischen Italien und Albanien. Sie sagte: "Als EU-Beitrittskandidat erhofft sich Albanien sicher eine Gegenleistung".



Hilke Petersen, ZDF-Korrespondentin

Hilke Petersen leitet das ZDF-Studio in London. Sie nahm Stellung zu dem umstrittenen Asyl-Deal Großbritanniens mit Ruanda und äußerte ihre Meinung zu Ex-Premier David Cameron, Englands neuen Außenminister.