"Markus Lanz" gestern am 29. März 2023: Das waren die Gäste

Dreimal jede Woche lädt Markus Lanz illustre Gäste zu sich in seine abendliche Talk-Runde - dienstags, mittwochs und donnertags. Was durfte man von der Show am 29. März 2023 erwarten?

An drei Abenden der Woche heißt Markus Lanz Gäste aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen in seiner nächtliche Talk-Runde willkommen. Dabei handelt es sich sehr oft um Politikerinnen, um Medien-Menschen oder um Wissenschafts-Asse - je nach Thema des Abends hat der Moderator aber auch Schauspielerinnen, Schriftsteller, Showstars, Künstlerinnen oder Leistungssportler zu Gast. Die Sendung läuft normalerweise kurz nach 23 Uhr im ZDF, sie kann sich aber auch aus aktuellem Anlass verschieben - meist stecken dann Sport-Sendungen dahinter. Die gestrige Übertragung lief planmäßig - sie startete um 23.15 Uhr und dauerte bis 0.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen.

In der Regel bringt das ZDF die Sendung "Markus Lanz" Dienstag bis Donnerstag. An diesen Tagen kann man die Talkshow ganz klassisch im linearen Fernsehprogramm des ZDF oder zeitglich in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video der heutigen Sendung steht ab Donnerstag, 30. März 2023, ab 1 Uhr online zur Verfügung.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 29. März 2023 um 23.15 Uhr

Gestern Abend ging es bei "Markus Lanz" um den Zustand der Ampel-Koalition, sowie um die Rolle und die Performance von SPD, FDP und Grünen.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 29. März 2023

Laut ZDF waren gestern diese Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen bei "Markus Lanz" zu Gast:

Kevin Kühnert, Politiker

Der SPD-Generalsekretär stellte sich hinter die Ergebnisse des Koalitionsausschusses. Er beschrieb die komplizierte Position seiner Partei innerhalb des Bundeskabinetts.

Ursula Weidenfeld, Politik-Expertin

Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin und Bestsellerautorin. Sie sah die verschwommene Rolle der SPD in der Ampelkoalition mit kritischem Blick. Olaf Scholz, meinte sie, rede sich "die Welt rosa."



Lamia Messari-Becker, Bauingenieurin

Lamia Messari-Becker ist Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik. Sie analysierte die Pläne der Ampel bei den Themen Heizen und Energiewende. Was machen andere Länder besser?



Michael Bröcker, Journalist

Der Chefredakteur von The Pioneer sagte im Hinblick auf den Koalitionsausschuss: "Die SPD und FDP haben die Schwäche der Grünen ausgenutzt".