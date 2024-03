"Markus Lanz" gestern am 5. März 2024: Das waren die Gäste

Wöchentlich dreimal lädt Markus Lanz in seine Talkshow Gäste ein. Hier gibt es Infos zu den Gästen und Themen der Ausgabe am 5. März.

Die späte Talkshow " Markus Lanz" lädt an drei Abenden in der Woche aus den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen Gäste ein. Politiker, Vertreter der Medien, Experten aus verschiedenen Forschungsbereichen, aber auch Schauspieler, Schriftsteller, Künstler und Sportler sind Teil der Gästeliste. Je nach Thema der aktuellen Ausgabe werden eine Auswahl an Gästen eingeladen. Üblicherweise überträgt der Sender ZDF die Sendung kurz nach 23 Uhr. Der Startzeitpunkt kann aber aufgrund von wichtigen Sportereignissen oder programmtechnischen Anpassungen varrieren. Die Sendezeit der Ausgabe am 5. März 2024 ist für 22.45 Uhr bis Mitternacht angesetzt.

Hier erfahren Sie Informationen zu den Gästen und den Themen der Ausgabe am 5. März 2024.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 5. März 2024

Der Fokus der Ausgabe liegt hauptsächlich auf dem Krieg und der humanitären Lage im Gazastreifen. Außerdem werden Themen wie Antisemitismus und der aktuelle Abhörskandal der Bundeswehr besprochen.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 5. März 2024

Diese Gäste waren bei der gestrigen Ausgabe am 5. März mit dabei:

Roderich Kiesewetter

Roderich Kiesewetter ist CDU-Politiker und Sicherheits- und Verteidigungs-Experte. In der heutigen Ausgabe äußert er sich zur "Taurus"-Abhöraffäre und warnt vor der Gefahr russischer Cyber-Attacken. Außerdem berichtet er von seinem Besuch der Ukraine.

Kristin Helberg

Die Nahost-Expertin gibt einen Überblick über die humanitäre Lage in Gaza, wo seit fast fünf Monaten Krieg herrscht. Desweiteren untersucht sie die Möglichkeiten einer baldigen Vereinbarung für einen Waffenstillstand.

Abed Hassan

Abed Hassan ist beruflich Uhrmacher und lebt in Berlin. Viele seiner Angehörigen leben in Rafah im Gazastreifen. Der 27-Jährige ist der Ansicht, dass Israel den Palästinensern eine Zukunftsperspektive bieten könnte, wenn es wollen würde.

Philipp Peyman Engel

Der Leiter der Redaktion der "Jüdischen Allgemeinen" äußert sich zum Thema des Antisemitismus in Deutschland. Er betont, dass er sich wünsche, dass demokratische Politiker den muslimischen Antisemitismus deutlich ansprechen würden.