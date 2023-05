"Markus Lanz" im ZDF: Thema und Gäste gestern Abend am 9. Mai 2023

Gestern abend um 23 Uhr gab es eine neue Folge der Talk-Show von Markus Lanz. Alle Informationen zu den Themen und den Gästen finden sie hier.

Immer Dienstags, Mittwochs und Donnerstags lädt Markus Lanz in seine Talk-Show ein. Auch gestern, am 9. Mai 2023, wurde wieder ab 23 Uhr diskutiert. Alles, was sie über die Themen und Gäste wissen sollten, finden sie hier auf einen Blick zusammengefasst.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 9. Mai 2023

Auch dieses Mal sind ist die gestrige Sendung thematisch vielseitig aufgebaut. Zum einen steht die Präsidentschaftswahl in der Türkei im Fokus, diese wird am 14. Mai 2023 stattfinden. Im gleichen Zug wird aber die Migrationspolitik im Hinblick auf den Migrations-Gipfel am Mittwoch besprochen. Welche migrationspolitische Bedeutung hat die Präsidentschaftswahl in der Türkei?

Zum anderen wird auch über den "Tag des Sieges" in Russland gesprochen. Dieser Tag wird traditionell am 9. Mai gefeiert und symbolisiert den Sieg über NS-Deutschland.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 9. Mai 2023

Zu Gast waren gestern Abend zwei Journalisten, eine Autorin und ein Politiker. Sie alle bringen unterschiedliche Perspektiven mit in die Talk-Show. Wir haben alle Informationen zu den vier Gästen der heutigen Sendung für sie zusammengefasst.

Norbert Röttgen (Politiker): Der CDU-Außenpolitiker bespricht die geo- und migrationspolitischen Bedeutung der Präsidentschaftswahl in der Türkei am 14. Mai 2023. Außerdem äußert er sich zur Debatte um die weitere deutsche Flüchtlingspolitik.

(Politiker): Der CDU-Außenpolitiker bespricht die geo- und migrationspolitischen Bedeutung der in der am 14. Mai 2023. Außerdem äußert er sich zur Debatte um die weitere deutsche Flüchtlingspolitik. Veit Medick (Journalist): Mit Blick auf den Migrations-Gipfel am Mittwoch analysiert der "Spiegel"-Redakteur die flüchtlingspolitischen Streitereien zwischen Bund und Ländern und innerhalb der Ampelkoalition.

(Journalist): Mit Blick auf den Migrations-Gipfel am Mittwoch analysiert der "Spiegel"-Redakteur die flüchtlingspolitischen Streitereien zwischen Bund und Ländern und innerhalb der Ampelkoalition. Çiğdem Akyol (Autorin): Die Journalistin äußert sich zum innen- und außenpolitischen Kalkül des türkischen Präsidenten Erdoğan sowie zu seinem Herausforderer Kılıçdaroğlu.

(Autorin): Die Journalistin äußert sich zum innen- und außenpolitischen Kalkül des türkischen Präsidenten Erdoğan sowie zu seinem Herausforderer Kılıçdaroğlu. Michael Thumann (Journalist): Michael Thumann arbeitet als "Zeit"-Moskau-Korrespondent, er spricht über die Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" in Russland und beschreibt ein Stimmungsbild der russischen Gesellschaft und der innenpolitischen Lage.

