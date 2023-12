"Markus Lanz" heute am 12. Dezember 2023: Das sind die Gäste

Die Talkshow "Markus Lanz" geht wöchentlich dienstags bis donnerstags auf Sendung. Hier erfahren Sie, welche Gäste heute in der Ausgabe vom 12. Dezember 2023 mit dabei sind und über welches Thema diskutiert wird.

Jede Woche lädt der Moderator Markus Lanz an drei Abenden Gesprächspartner aus den verschiedensten Bereichen in seine gleichnamige politische Talkshow ein. Zumeist handelt es sich dabei um Gäste aus den Bereichen Politik und Medien, je nach Thema lädt Lanz aber auch Wissenschaftler, Schauspieler oder Sportler in seine Sendung ein. "Markus Lanz" startet für gewöhnlich gegen 23 Uhr im ZDF. Zu gegebenen Anlässen kann sich der Beginn aber auch nach vorne oder hinten verschieben.

Heute am 12. Dezember 2023 geht "Markus Lanz" wie gewohnt um 23 Uhr im ZDF auf Sendung. Alle Infos rund um die geladenen Gäste und das Thema der Sendung finden Sie hier.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 12. Dezember 2023

Bei "Markus Lanz" wird heute am 12. Dezember hauptsächlich über die anhaltenden bewaffneten Konflikte in der Ukraine und in Nahost gesprochen. Dabei wird unter anderem die Rolle Berlins bzw. Deutschlands thematisiert. Auch der russische Machthaber Wladimir Putin zählt zu den Themen, über die diskutiert wird.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 12. Dezember 2023

Folgende vier Gäste sind heute am 12. Dezember bei Moderator Markus Lanz in dessen Sendung zu Gast: