"Markus Lanz" gestern am 6.3.24: Das waren die Gäste

Markus Lanz lief gestern Abend mit einer neuen Folge seiner Talkshow im ZDF. Die Themen der Sendung waren unter anderem die Parteipolitiken der Grünen und FDP.

Die gestrige Ausgabe am Mittwoch, den 6. März 2024, wurde wie gewohnt im ZDF ausgestrahlt. Die Talkshow " Markus Lanz", die üblicherweise dreimal pro Woche von Dienstag bis Donnerstag läuft, präsentiert Gäste aus den Bereichen Politik, Medien, Wissenschaft oder Gesellschaft.

Die Ausstrahlung erfolgte gestern etwas später als üblich, erst um 0.00 Uhr, streng genommen also erst am Donnerstag, den 7. März. Der Grund dafür ist wieder das Sportstudio, welches zu den Champions League-Rückspielen vom Achtelfinale berichtet. Falls Ihnen das zu spät ist, steht die Aufzeichnung der Talkshow danach in der ZDF-Mediathek als Stream bereit.

Wenn Sie erfahren möchten, welche Gäste gestern eingeladen waren und über welche Themen diskutiert wurde, dann sind Sie hier richtig. Wir informieren Sie im Artikel über alle Infos rund um Thema und Gäste.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 6. März

Gestern Abend drehte sich bei "Markus Lanz" das Gespräch um die aktuellen Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der FDP. Außerdem wird auch die Leistung der Grünen in der Bundesregierung kritisch betrachtet, mit Forderungen nach einer grundlegenden Kurskorrektur für die Ampelkoalition. Weitere Themen, die zur Debatte stehen, sind Wirtschafts-, Arbeits-, Sozial- und Migrationspolitik.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 6. März

Gestern waren bei Markus Lanz zwei Politikerinnen in die Show eingeladen:

Franziska Brandmann, Politikerin

Die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen äußert sich zu aktuellen Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der FDP sowie zu Themen wie Wirtschafts-, Arbeits-, Sozial- und Migrationspolitik.



Katharina Stolla, Politikerin

Die Co-Bundessprecherin der Grünen Jugend kommentiert die Leistung ihrer Mutterpartei in der Bundesregierung. Sie fordert eine grundlegende Kurskorrektur für die Ampelkoalition.