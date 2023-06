Gäste bei "Maybrit Illner" gestern am 15. Juni 2023: Wurde "Putins Stärke unterschätzt?"

Bei "Maybrit Illner" gestern am 15. Juni 2023 geht es um die Offensive der Ukraine. Was ist, wenn sie scheitert? Diese Gäste diskutierten über das Thema.

Die Ukraine hat mit ihrer Gegenoffensive gegen Russland begonnen. Doch wird sie wirklich eine Wende in dem Krieg bringen können? In der Talkshow " Maybrit Illner" geht es heute um das Thema "Schwierige Offensive – Putins Stärke unterschätzt?".

Sechs Gäste waren im Studio, um darüber zu diskutieren. Wer war dabei? Hier finden Sie die Infos zur Sendung, die am 15. Juni 2023 ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen war.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 15. Juni 2023

Das Thema wird weiter unten genauer ausgeführt. Hier bekommen Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste von Maybrit Illner gestern Abend:

Lars Klingbeil : Parteivorsitzender der SPD

Parteivorsitzender der Wolfgang Ischinger : Jurist und Diplomat, Präsident des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz , nachdem er von 2008 bis 2022 deren Vorsitzender war

Jurist und Diplomat, Präsident des Stiftungsrats der , nachdem er von 2008 bis 2022 deren Vorsitzender war Roderich Kiesewetter : Bundestagsabgeordneter der CDU , Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Oberst a. D. der Bundeswehr

Bundestagsabgeordneter der , Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Oberst a. D. der Nicole Deitelhoff : Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main , Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Professorin für internationale Volkswirtschaftslehre aus Düsseldorf

Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der , Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Professorin für internationale Volkswirtschaftslehre aus André Wüstner : Oberst, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes

Oberst, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes Alica Jung : ZDF -Reporterin und Moderatorin von „ZDFheute live“ (zugeschaltet aus Saporischschja )

"Maybrit Illner" gestern am 15. Juni 2023: Thema ist Offensive der Ukraine

Die Ukraine konnte bei ihrer Offensive bereits mehrere Orte zurückerobern. Aber auch Russland beansprucht Erfolge und zeigt Bilder von zerstörten Leopard-Panzern. Könnte die Ukraine den Krieg also verlieren und was würde das bedeuten?

Über solche Fragen diskutierten die Gäste von "Maybrit Illner" gestern. Dabei ging es auch um die Rolle des Westens. In der Ankündigung zur Sendung wurden vom ZDF unter anderem die Fragen aufgeworfen, ob die Unterstützung für große Gebietsgewinne reicht und ob Kampfjet-Lieferungen zu spät kommen.

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" war am 15. Juni 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch online einen Live-Stream auf der Website des ZDF.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Zur "Maybrit Illner"-Sendung vom 15. Juni 2023 gibt es einen Tag später noch eine Wiederholung im Fernsehen: Die Folge lässt sich am 16. Juni ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix nachholen.

Die Talkshow "Maybrit Illner" hat aber auch einen festen Platz in der Mediathek des ZDF. Dort lassen sich alle Folgen nach der Ausstrahlung nachholen.

"Maybrit Illner" 2023: Nächste Sendetermine im ZDF

"Maybrit Illner" geht noch nicht in die Sommerpause. Auch in den kommenden Wochen laufen die Folgen am Donnerstag ab 22.15 Uhr. Das sind die angekündigten Sendetermine für die nächsten Folgen:

15.06.2023, 22.15 Uhr

22.06.2023, 22.15 Uhr

29.06.2023, 22.15 Uhr

06.07.2023, 22.15 Uhr

13.07.2023, 22.15 Uhr

