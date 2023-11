"Maybrit Illner" gestern am 9. November 2023: Gäste und Thema

Bei "Maybrit Illner" gestern am 9. November 2023 ging es um das Thema Asyl. Hier erfahren Sie, welche Gäste darüber diskutierten. Dazu gibt es weitere Infos.

Als Maybrit Illner gestern Abend mit ihrer gleichnamigen Talkshow auf Sendung ging, nahmen sich fünf Gäste das Thema Asyl vor. Wer war dabei und um welche Frage ging es genau?

Hier finden Sie die Infos zur "Maybrit Illner"-Sendung vom 9. Oktober 2023, die ab 22.15 Uhr im ZDF lief. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maybrit Illner" gestern am 9. November 2023 zum Thema Asyl

Das Thema Asyl dominiert die politische Debatte in Deutschland. Nach dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern sprach Bundeskanzler Olaf Scholz von einem "historischen Moment". Aber reichen die Beschlüsse, um die Zahl der Flüchtlinge zu senken und Asylverfahren zu beschleunigen?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Bei "Maybrit Illner" am 9. November 2023 ging es genau um solche Fragen. Konkret hatte der Sender im Voraus das Thema so angekündigt: "Historisch oder halbherzig – was bringt der Ampel-Asyl-Plan?". Laut Ankündigung sollte es aber nicht nur um die deutsche Flüchtlingspolitik gehen, sondern auch um die europäische. Es wurde die Frage aufgeworfen, wann die umstrittene Asylreform durch das Europäische Parlament kommt.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 9. November 2023

Fünf Gäste waren bei "Maybrit Illner" gestern Abend dabei - drei bekannte Politiker, eine Migrationsforscherin und eine Journalistin. Das sind die Teilnehmer der Diskussion, wie der Sender sie angekündigt hat:

Cem Özdemir (Grüne): Bundeslandwirtschaftsminister

Bundeslandwirtschaftsminister Stephan Weil ( SPD ): Ministerpräsident von Niedersachsen

Ministerpräsident von Carsten Linnemann ( CDU ): Generalsekretär

Generalsekretär Victoria Rietig : Migrationsforscherin, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)

Migrationsforscherin, (DGAP) Eva Quadbeck : Chefredakteurin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" lief gestern am 9. November 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF. Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream auf der Website des ZDF.

Lesen Sie dazu auch

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die "Maybrit Illner"-Folge vom 9. November 2023 lässt sich als Wiederholung nachholen. Im Fernsehen läuft sie am 10. November um 16 Uhr noch einmal - allerdings nicht im ZDF, sondern auf dem Sender phoenix.

Alle Folgen der Talkshow lassen sich außerdem online im Stream aufrufen. Sie werden in der Mediathek des ZDF veröffentlicht.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" läuft in den meisten Wochen am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF. Es kann zu Pausen oder Verschiebungen bei der Sendezeit kommen, sodass die Sendung am 7. Dezember zum Beispiel etwas später startet. Ansonsten wurden für die kommenden Wochen aber sehr regelmäßige Sendetermine angekündigt:

9. November 2023, 22.15 Uhr

16. November 2023, 22.15 Uhr

23. November 2023, 22.15 Uhr

30. November 2023, 22.15 Uhr

7. Dezember 2023, 22.30 Uhr

14. Dezember 2023, 22.15 Uhr

(sge)