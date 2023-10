"Maybrit Illner" gestern am 5. Oktober 2023: Gäste beim Thema Asylpolitik

Die Gäste bei "Maybrit Illner" gestern am 5. Oktober 2023 diskutierten über die Asylpolitik in Deutschland. Hier erfahren Sie, wer dabei war.

Als Maybrit Illner gestern Abend mit ihrer gleichnamigen Talkshow auf Sendung ging, hatte sie fünf Gäste im Studio. Diese diskutierten über die Asylpolitik in Deutschland.

Wer war dabei und um welche Fragen ging es? Hier finden Sie die Infos zur "Maybrit Illner"-Sendung vom 5. Oktober 2023, die ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen war - nicht nur zu Thema und Gäste, sondern auch rund um Übertragung, Wiederholung und nächste Sendetermine.

"Maybrit Illner" gestern am 5. Oktober 2023: Thema ist Asylpolitik

In der Politik wird aktuell kontrovers über die Asylpolitik in Deutschland und die Asylreform der EU gestritten. Das Thema bei "Maybrit Illner" gestern lautete daher: "Abschreckung statt Aufnahme – ändert Deutschland die Asylpolitik?"

Die Parteien der Ampel-Regierung haben bislang noch keine einheitliche Linie gefunden. Druck kommt gleichzeitig unter anderem von der Union: Friedrich Merz fordert eine Verschärfung der deutschen Asylpolitik,

Sollten Flüchtlinge kein Bargeld mehr bekommen? Was bringen Grenzkontrollen in Deutschland? Und sind Abschiebezentren durchsetzbar? Über solche Fragen diskutierten die Gäste von "Maybrit Illner" am 5. Oktober 2023.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 5. Oktober 2023

Politiker, Migrationsexperten und eine Journalistin sind die Gäste von Maybrit Illner heute Abend.

Hier bekommen Sie den Überblick über die Teilnehmer der Diskussion, wie sie vom ZDF angekündigt wurden:

Omid Nouripour (Grüne): Parteivorsitzender

Parteivorsitzender Thorsten Frei ( CDU ): Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Parlamentarischer Geschäftsführer der Gerald Knaus : Migrationsforscher, Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative (ESI)

Migrationsforscher, Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative (ESI) Ruud Koopmans : Direktor der Forschungsabteilung „Migration, Integration, Transnationalisierung“ am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin

Direktor der Forschungsabteilung „Migration, Integration, Transnationalisierung“ am (WZB), Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der zu Anja Maier : Chefreporterin beim Focus-Magazin

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" lief gestern am 5. Oktober 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF. Die Talkshow ist aber nicht nur im Free-TV zu sehen, sondern auch kostenlos im Stream auf der Website des ZDF.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Die "Maybrit Illner"-Ausgabe vom 5. Oktober 2023 wird noch einmal im Fernsehen als Wiederholung gezeigt. Allerdings läuft sie nicht im ZDF, sondern auf dem Sender phoenix. Dort ist die Folge am 6. Oktober ab 16 Uhr zu sehen.

Außerdem werden alle Folgen der Talkshow nach der Ausstrahlung online als Stream angeboten. Sie finden sie in der Mediathek des ZDF.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" ist in der Regel am Donnerstag am späten Abend ab 22.15 Uhr zu sehen. Es kann zu Pausen oder Verschiebungen der Sendezeit kommen. Für die kommenden Wochen sind bislang aber regelmäßige Sendetermine angekündigt:

5. Oktober 2023, 22.15 Uhr

12. Oktober 2023, 22.15 Uhr

19. Oktober 2023, 22.15 Uhr

26. Oktober 2023, 22.15 Uhr

2. November 2023, 22.15 Uhr

9. November 2023, 22.15 Uhr

