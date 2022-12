"Promi Big Brother": Katy Karrenbauer gibt sich die Schuld am Tod von ihrem Freund

Katy Karrenbauer erzählt bei "Promi BB" von ihrer Tabletten-Überdosis und welche Auswirkungen das auf ihren schwulen Freund und Mitbewohner hatte.

Katy Karrenbauer erscheint recht gebeutelt von ihrer Vergangenheit: Sie erzählte von einer Abtreibung mit 18 Jahren, wobei sie kaum eine andere Wahl hatte und wie sie ihren Vater nach über 50 Jahren wieder in ihrem Leben aufnahm, nachdem ihre Stiefmutter gestorben war. Und eine weitere tragische Geschichte kommt bei "Promi Big Brother" noch dazu: Noch heute belastet sie der Tod eines guten Freundes, da sie sich eine Mitschuld daran gibt.

"Promi Big Brother": Katy Karrenbauer nahm eine Überdosis Tabletten

Nachdem Tanja Tischewitsch von einem schlimmen Streit mit ihrem Vater kurz vor seinem Tod erzählt, überkommt es auch Katy Karrenbauer erneut, sich etwas von der Seele zu reden. "Ich hatte damals die Schule abgebrochen und wohnte mit einem schwulen Freund zusammen. Er hatte von seinem Arzt, weil er manchmal so schlecht schlafen konnte, ein Medikament bekommen", beginnt sie zu erzählen. "Auf jeden Fall sehe ich mich in dem blauen Badezimmer sitzen und ich dachte, dass ich so gerne schlafen möchte. Dann war es wie ein Spiel und ich sehe mich, wie ich diese Tabletten immer hochwerfe und versuche sie mit dem Mund zu fangen und mir das alles in den Hals stopfe," berichtet sie unter Tränen weiter. "Ich wollte mich gar nicht umbringen. Es war wie ein Spaß, der in einem Ernst endete."

"Promi Big Brother": Katy Karrenbauers Freund und Mitbewohner fand sie im Badezimmer

"Wie in einem schlechten Film hat er mich geohrfeigt - dieses Wachhalten, bloß nicht einschlafen und dann einen Krankenwagen geholt. Ich liege im Krankenhaus, Hagen sitzt an meinem Bett und ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist oder habe nur so Bilder in meinem Kopf," setzt sie mit ihrer Geschichte fort, die sie den Kandidatinnen und Kandidaten bei "Promi Big Brother" erzählt.

"Promi BB": Katy Karrenbauer gibt sich Mitschuld am Tod ihres guten Freundes"

Doch damit ist die Geschichte von Karrenbauer noch nicht zu Ende: "Das Schlimme an der Geschichte ist, ich habe es versäumt, mich bei ihm zu bedanken. Ich glaube, dass das mit ein Grund war, warum er angefangen hat zu saufen und eine Leberzirrhose bekam. Das hat ihn sehr, sehr verletzt." Daher fasst sie auch den Entschluss, dass sie nicht versäumen möchte, in ihrem Leben "Danke" zu sagen. Katy ist sich auch sicher, dass jeder Anwesende für sich etwas mit ins wirkliche Leben davon mitnehmen kann.

