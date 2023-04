"The Masked Singer" gestern am 22. April 2023: Wer ist rausgeflogen?

Gestern am 22. April lief wieder eine neue Folge von "The Masked Singer" 2023. Wer ist dieses Mal ausgeschieden? Und welche Kostüme sind weiterhin im Rennen? All das erfahren Sie hier.

Gestern Abend lief entsprechend der üblichen Sendetermine von "The Masked Singer" eine neue Ausgabe auf ProSieben. Die Übertragung von Folge 4 der achten Staffel hatte wieder außergewöhnliche Masken auf Seiten der Prominenten in Petto. Bei " The Masked Singer" verbergen sich hinter aufwendig gestalteten Kostümen bekannte Promis. Mit Hilfe eines Kostüms inszenieren sich die Promis selbst und singen einen Song, ohne dass das Publikum oder das Rateteam wissen, wer dahintersteckt. Mit von der Partie beim Rateteam sind stets Ruth Moschner und Rea Garvey sowie ein von Folge zu Folge wechselnder Rategast. In der gestrigen Übertragung von "The Masked Singer" war Schlagersängerin Beatrice Egli zum ersten Mal zu Besuch. Durch eine Vielzahl an Indizien versuchte das Trio zusammen mit dem Publikum herauszufinden, wer sich letztlich unter der Maske verbirgt.

Bei "The Masked Singer" ist das primäre Ziel nicht unbedingt, ausschließlich mit dem Gesangstalent zu begeistern. Vielmehr geht es darum, im Gesamtpaket mit einer einzigartigen Performance zu überzeugen und gleichzeitig die eigene Identität zu verbergen. Die Person mit den wenigsten Publikumsstimmen scheidet aus und muss das wirkliche Ego offenbaren. Sie möchten wissen, wer in Folge 4 mit seinem Auftritt am wenigsten überzeugte und somit ausschied? Und welche Kostüme weiterhin im Rennen sind? All das erfahren Sie hier.

"The Masked Singer" 2023: Wer ist gestern rausgeflogen?

Gestern war es für das Seepferdchen Zeit, die Maske abzunehmen und den dahintersteckenden Promi zu offenbaren. Zum Vorschein kam die Sängerin und Schauspielerin Anna Loos. Mit ihrem Song, "Jolene" von Dolly Partons, konnte sie am wenigsten überzeugen. Ihr Ehemann Jan Josef Liefers, bekannt unter anderem vom "Tatort", war ebenfalls in der laufenden Staffel zu sehen. Er schied jedoch bereits in der ersten Sendung aus.

Hinter dem Seepferdchen bei "The Masked Singer" 2023 verbarg sich Sängerin und Schauspielerin Anna Loos. Foto: ProSieben/Willi Weber

"The Masked Singer" 2023: Wer ist raus in Staffel 8?

Das Seepferdchen ist jedoch nicht die erste Figur, die in der aktuellen Staffel bereits die Koffer packen musste. Der dahintersteckenden Anna Loos kamen bereits drei Promis zuvor. Wir haben Ihnen eine kurze Übersicht zusammengestellt, welcher Prominente in welcher Folge ausgeschieden ist:

Folge 1 - Das Känguru: Jan Josef Liefers

- Das Känguru: Jan Josef Liefers Folge 2 - Der Waschbär: Daniel Boschmann

- Der Waschbär: Daniel Boschmann Folge 3 - Der Pilz: Marianne Rosenberg

- Der Pilz: Marianne Rosenberg Folge 4 - Das Seepferdchen: Anna Loos

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"The Masked Singer" 2023: Wer ist weiter dabei?

Von ursprünglich neun Kandidaten sind fünf Identitäten weiterhin ungeklärt. Bei den folgenden fünf Kostümen tappen sowohl das Publikum, als auch das Rateteam immer noch im Dunkeln:

Die Diamantula

Der Schuhschnabel

Das Toast

Der Frotteefant

Der Igel

Wird es eine Wiederholung "The Masked Singer" geben?

Lesen Sie dazu auch

Falls Sie am Samstagabend keine Möglichkeit haben, bei "The Masked Singer" einzuschalten oder sich Folgen der Sendung erneut anschauen möchten, ist das kein Problem. Beim Streamingdienst Joyn sind sämtliche Folgen unmittelbar nach der TV-Ausstrahlung abrufbar. Des Weiteren gibt es auch den ProSieben-Stream, mit dem Sie keinen Auftritt verpassen.

Wann ist der nächste Sendetermin von "The Masked Singer" 2023?

"The Masked Singer" 2023 erscheint jeden Samstagabend zur Primetime um 20.15 Uhr auf ProSieben. Die nächste Folge wird demnach am kommenden Samstag, dem 29. April 2023 ausgestrahlt werden.