"The Voice Kids" am 19. April 2024: Talente in Folge 5

Auch in Folge 5 treten junge Talente bei den Blind Auditions von "The Voice Kids" 2024 auf. Hier gibt es Infos rund um die Kandidaten der Folge.

Die Sendetermine von "The Voice Kids" kündigen es an: Am 19. April 2024 kommt die fünfte Folge der neuen Staffel auf Sat.1. Die Jury, bestehend aus Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Álvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo als Coach-Duo, erwartet abermals verschiedene junge Talente bei den Blind Auditions.

Doch welche Kandidaten sind in Folge 5 bei den Blind Auditions mit dabei? Welche Lieder werden sie singen? Hier erfahren Sie es.

"The Voice Kids" am 19. April 2024: Kandidaten bei den Blind Auditions

Die Blind Auditions sind eine Chance für die jungen Talente, die Coaches mit ihrem Gesangtalent positiv zu überraschen. Wenn sie mit ihrem Können überzeugen können, drehen sich die Sitze der Juroren für sie und dann müssen sie sich entscheiden, bei welchem Juror sie ins Team beitreten wollen. Wenn sich nur ein Sitz dreht, dann gehört der Kandidat automatisch dem Team dieses Coaches an. Es sei denn, kein Coach dreht sich - dann muss der Kandidat leider gehen. Das sind die Kandidaten der fünften Folge:

Frida (12)

Frida bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Frida kommt aus München und war schon vor zwei Jahren bei der Sendung dabei. Damals kam sie in den Blind Auditions zwar nicht weiter, bekam aber von Michi und Smudo eine Wildcard. Diese motivierte sie umso mehr. Seit zwei Jahren bereitet sie sich für die diesjährigen Blind Auditions vor. In Folge 5 wird sie "Happier Than Ever" von Billie Eilish singen.

Carmen (13)

Carmen bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Die 13-jährige Carmen kommt aus Saargemünd in Frankreich. Sie singt gerne Soul, da diese Musikrichtung eine beruhigende Wirkung auf sie hat und sie ein großer Fan von Amy Winehouse ist. Sie mag auch andere Musikrichtungen wie Pop und R'n'B. Carmen singt neben Wettbewerben auch auf Hochzeiten und Geburtstagen. Bei den Blind Auditions wird sie "Greatest Love Of All" von Whitney Houston singen.

Tilda (15)

Tilda bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Tilda glaubte bis jetzt nicht, dass sie auf der Bühne von " The Voice Kids" stehen würde. Ihr Vater versuchte sie davon zu überzeugen - mit Erfolg. Denn jetzt kann Tilda, die aus Berlin kommt, bei den Blind Auditions "Ich Will Nur" von Philipp Poisel vorsingen. Kann sie die Coaches von sich überzeugen?

Leonardo (15)

Leonardo bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Leonardo kommt aus Düsseldorf und wird bei den Blind Auditions "All Of Me" von John Legend singen. Mit seinen Hobbys, Singen und Malen, drückt er seine Emotionen aus.

Maike (13)

Maike bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Maike verarbeitet mit dem Singen ihre Gefühle und versetzt sich gut in die Gefühle der Sänger. Neben dem Singen interessiert sie sich auf für das Schauspiel und Basteln. Bei den Blind Auditions wird die Berlinerin "Anti-Hero" von Taylor Swift singen.

Amelie (15) und Elias (12)

Amelie und Elias bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Das Geschwister-Duo kommt aus Bischofshofen aus Österreich. Das Lied „Amoi Seg' Ma Uns Wieder“ von Andreas Gabalier hat für sie eine große Bedeutung, denn noch im Sommer haben sie es ihrem Uropa vorgesungen, der leider verstorben ist. Deswegen werden sie es bei "The Voice Kids" vortragen und hoffen damit, die Coaches von sich zu überzeugen.

Erik (13)

Erik bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Erik ist 13 und lebt in Zell am See in Österreich. Normalerweise höre er englische Songs, doch seit 2022 habe er Helene Fischer für sich entdeckt. Schlager wäre davor nie sein Geschmack gewesen, doch ihre Musik müsse er einfach lieb haben. Bei den Blind Auditions wird Erik "You Said You'd Grow Old With Me" von Michael Schulte singen.

Anabel (10)

Anabel bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Anabel singt schon seit sie deutlich jünger ist. Sie vermutet, dass sie mit ihrem Singen ihre Familie manchmal in den Wahnsinn getrieben habe, aber für sie sei Singen das Allerbeste. Bei "The Voice Kids" wird sie "Complicated" von Avril Lavigne vorsingen.

Bellamore (13)

Bellamore bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Neben dem Singen hat Bellamore auch ein weiteres Hobby: Sie spielt Badminton. Beides macht ihr unendlich viel Spaß. Am liebste mag sie Jazz, da man diesen genießen und improvisieren kann. Für die Coaches wird sie bei den Auditions "From The Start" von Laufey singen.

Paloma (10)

Paloma bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Die 10-jährige Paloma ist ein Fan von klassischer Musik. Sie kommt aus Maintal in Hessen und singt auch im Kinderchor der Oper Frankfurt. Ihr Song für die "The Voice"-Bühne ist "Sehnsucht Nach dem Frühling" von Mozart.

Maleen (12)

Maleen bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Maleen kommt aus Baden in der Schweiz und ist ein großer Musikfan. Sie mag neben Pop, R'n'B und Soul, auch Hip-Hop, Film- und Musical-Musik zum Tanzen. Außerdem ist sie ein K-Pop-Fan und lernt sogar Koreanisch. Wird sie die Coaches mit "Underdog" von Alica Keys von sich überzeugen können?

Miray (13)

Miray bei "The Voice Kids" Foto: Seven.One/Claudius Pflug

Miray hat sich schon an mehreren Musikinstrumenten probiert, bevor sie ihre Stimme als ihr Lieblingsinstrument entdeckt hat. Ihre Mutter half ihr dabei. Mit dem Lied "Kal Yanimda" von Ayliva wird sie bei den Blind Auditions auf der Bühne stehen.

Übertragung von "The Voice Kids" 2024

Die Übertragung von "The Voice Kids" wird im Free-TV von Sat.1 übernommen. Bereits eine Woche vorher finden Sie die Folgen jedoch auf der Streamingplattform Joyn.