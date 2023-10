"Markus Lanz" gestern am 18.10.23: Das waren die Gäste

Gestern, am 18. Oktober, thematisierte Markus Lanz die Geschehnisse in Israel und Gaza. Hier finden Sie alle Infos zum Thema und den Gästen.

Markus Lanz moderiert wöchentlich seine eigene Talkshow und hat in dieser Woche erneut drei Ausstrahlungstermine im ZDF: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Die gestrige Folge, am Mittwoch, den 18. Oktober 2023, bat erneut fachkundige Gespräche mit den eingeladenen Gästen als Experten.

In dieser Talkshow diskutiert Markus Lanz gemeinsam mit seinen Gästen über aktuelle nationale und internationale Themen von Relevanz. Die Sendung wird sowohl im herkömmlichen ZDF-Fernsehen ausgestrahlt als auch live online gestreamt. Nach der Ausstrahlung steht die Episode in der Mediathek des Senders zur Verfügung, was bedeutet, dass sie zu jeder beliebigen Zeit abgerufen werden kann. Die gestrige Ausgabe von "Markus Lanz" begann um 23.25 Uhr.

Weitere Details zur gestrigen Sendung und den Gästen können Sie in unserem Artikel finden.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 18. Oktober

Auch in der gestrigen Sendung drehte sich bei "Markus Lanz" alles um die kriegerischen Ereignisse in Israel und dem Gaza-Streifen. Es wurden die neuesten Entwicklungen in Israel und der Besuch von US-Präsident Joe Biden thematisiert. Weiter waren die Radikalisierung der Terror-Gruppe Hamas sowie eine israelische Großoffensive in Gaza Thema.

Zur Diskussion waren Nahost-Experten, Journalisten und Politiker als Gesprächspartner eingeladen.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 18. Oktober"

Die folgenden fünf Persönlichkeiten waren am Mittwoch, den 18. Oktober 2023, eingeladen:

Michael Bewerunge, Journalist

Der ZDF-Korrespondent ist in Tel Aviv zugeschaltet und berichtet über die aktuellen Entwicklungen in Israel, insbesondere über den Besuch des US-Präsidenten Joe Biden.

Roderich Kiesewetter, CDU-Politiker

Der deutsche Bundeswehroberst äußert sich zu den Möglichkeiten der internationalen Diplomatie im Israel-Konflikt und den Risiken im Zusammenhang mit einer möglichen israelischen Großoffensive in Gaza.

Kristin Helberg, Nahost-Expertin

Sie erläutert die Gründe für die fortgeschrittene Radikalisierung bei der Hamas und in der palästinensischen Bevölkerung in den letzten Jahren.

Hasnain Kazim, Politologe

Der Journalist analysiert die Eskalationsrisiken im Nahost-Konflikt. „Das hat Weltkriegspotenzial – mehr noch als der russische Angriff auf die Ukraine“, sagt er.

Gerhard Conrad, Islamwissenschaftler

Der ehemalige Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, der als Vermittler in Verhandlungen zur Geiselbefreiung im Nahen Osten bekannt wurde, äußert sich zu den Erpressungstaktiken der Hamas.