Steam Deck: Ukraine nutzt Spielekonsole zur Fernsteuerung von Waffen

Die Ukraine setzt an der Front ferngesteuerte Waffen ein. Dafür nutzen die Streitkräfte eine ungewöhnliche Fernbedienung: Eine Spielekonsole aus den USA.

Neue Strategien, intelligente Waffen, bessere Aufklärung. Ferngesteuerte Drohnen, Künstliche Intelligenz und Satelliten. Die Kriegsführung wird moderner, das macht auch der Krieg in der Ukraine deutlich. Eine der wichtigsten Ideen hinter der modernen Kriegsführung ist es, so wenig Soldaten wie möglich großen Gefahren auszusetzen. Autonome und intelligente Waffen stehen daher hoch im Kurs. Auch die Ukraine setzt in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland auf moderne Systeme – und eine Spielekonsole.

Ferngesteuerte Waffen: Ukraine nutzt "Shablia" an der Front

Die ukrainischen Streitkräfte setzen an der Front ferngesteuerte Waffen ein. Sie dienen vor allem zur Bewachung von strategisch wichtigen Durchgängen und der Bewachung von Gebäuden. Eine wichtige Rolle spielt die Lafette "Shablia" (im Deutschen: Säbel). Es handelt sich dabei um ein Gestell, auf dem verschiedene Waffen montiert werden können. Es wird von den Ukrainern vor allem mit Maschinengewehren und Panzerabwehrwaffen bestückt. All diese Informationen gehen aus einem Videobeitrag von TPO Media hervor, der in Zusammenarbeit mit den ukrainischen Streitkräften entstanden ist.

In dem Video ist zu sehen, wie die Shablia bei einem Einsatz an der Front agieren kann. Sie ist mit einem Maschinengewehr des Typs MG PK ausgerüstet. Dieses lässt sich durch die Shablia aus bis zu 500 Metern Entfernung fernsteuern. Dadurch können Soldaten geschützt werden. Der Clip erlangte im Internet viel Aufmerksamkeit, was auch mit der kreativen Wahl der Fernbedienung zu tun hat.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Ukraine nutzt Spielekonsole Steam Deck für die Fernsteuerung von Waffen

Die Ukrainer nutzen für die Fernsteuerung der Shablia eine Spielekonsole namens Steam Deck. Diese wurde von der amerikanischen Firma Valve entwickelt. Normalerweise wird die Konsole als Plattform verwendet, um grafisch anspruchsvolle Videospiele aus der Steam-Bibliothek unterwegs spielen zu können. Die Software-Architektur von Steam Deck ist offen für alternative Softwares und Betriebssysteme. Dadurch wird die Hardware für Programmierer vielseitiger als es beispielsweise bei einer Nintendo Switch der Fall ist. Erst deswegen wird auch der Einsatz von Steam Deck für die ukrainischen Streitkräfte möglich.

Die Shablia wurde offenbar einige Jahre entwickelt. Ein Gruppenfinanzierungsprojekt begann bereits im Zuge der Krim-Annexion damit. Das ukrainische "Peoples Project" sammelte Geld für die Entwicklung und die Instandhaltung.

Das US-Unternehmen Valve äußerte sich bislang nicht zu der Nutzung von Steam Deck. Die USA sind zwar der größte Unterstützer der Ukraine, Hilfe bei der Steuerung von Waffen scheint aber eine Grauzone zu sein. Zuletzt hatte das Raumfahrtunternehmen SpaceX den Internetdienst Starlink eingeschränkt, welchen die Ukraine für Drohnen-Angriffe an der Front einsetzte.