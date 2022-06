Hitze und Unwetterwarnung in Bayern: So wird das Wetter in der letzten Juni-Woche

Die letzte Juni-Woche startet in Bayern mit einer knallenden Hitze. Das Wetter hält in der Folge aber auch Unwetter und Gewitter bereit. Ein Ausblick.

Die letzte Juni-Woche des Jahres 2022 beginnt in Deutschland mit knallender Hitze. Das gilt auch für weite Teile Bayerns. Den ganzen Montag über strömt sehr warme Luft nach Bayern. Es werden Temperaturen zwischen 26 und 33 Grad erwartet. Die größte Hitze wird es in Ostbayern geben. Neben langen Sonnenphasen kann es aber auch etwas wolkig werden. In Teilen Nordbayerns fällt am Montagmorgen Regen, im Laufe des Tages steigt dann auch im Rest von Bayern die Schauer-Gefahr.

Gewitterwarnung in Bayern für die letzte Juni-Woche

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Deutschland am Montag "im Süden und Osten teils heftige Gewitter mit großem Hagel, Sturmböen bis schweren Sturmböen und Starkregen von 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde" voraus. Damit ist auch Bayern betroffen. Von Westen nähert sich abends ein Tiefausläufer, der eine Gewitterneigung und auch Schauer mitbringt.

Der Wind frischt im Verlaufe des Montags zunehmend auf. Mit diesem steigt dann auch die Gefahr für Gewitter. Für Bayern gilt am Montag eine Unwetterwarnung, die UnwetterZentrale gibt diese mit der Alarmstufe Gelb für fast alle Teile Bayerns an. Ausgenommen ist die Region um Würzburg. In der Nacht zum Dienstag kann es vereinzelt zu kräftigen Gewittern kommen. Außerdem bringt die Nacht gebietsweise Regenfälle. In den Morgenstunden beruhigt sich das Wetter vom Westen her. Tiefstwerte werden rund um 16 Grad erwartet.

Video: dpa

Wetter in Bayern: Der Wetter-Trend Ende Juni

"Am Dienstag in der Südhälfte viele Wolken und im Tagesverlauf erneut auflebende Schauer- und Gewittertätigkeit, örtlich Unwettergefahr. In der Nordhälfte teils sonnig, teils wolkig und meist trocken", analysiert der DWD den Wetter-Trend in Deutschland. In Bayern sollte es am Dienstag nur einzelne Gewitter und Schauer geben. denen viele sonnige Abschnitte gegenüberstehen. Am Mittwoch ist die Gefahr für gewittrige Regenfälle aber höher.

Der Donnerstag zeigt sich als letzter Tag im Juni dann überwiegend sonnig. Am Nachmittag und am Abend sind aber auch an diesem vereinzelte Gewitter im Bereich des möglichen. Temperaturen bis zu 30 Grad können wohl an allen Tagen der Woche erreicht werden.