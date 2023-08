Vermisster Wacken-Besucher ist wieder aufgetaucht

Ein 55-jähriger Festivalbesucher war auf dem Wacken Open Air verschwunden. Am Donnerstag wurde er rund 20 Kilometer vor dem Festivalgelände wieder gefunden.

Während 50.000 Metal-Fans auf dem Wacken Open Air feierten, suchte die Polizei auf dem Festival nach einem 55-jährigen Vermissten. Mittlerweile ist der Mann wohlbehalten wieder aufgetaucht. Im Bereich des Ortes Neuenbrook, etwa 20 Kilometer vom Wacken-Festivalgelände entfernt, wurde er angetroffen.

Vermisster bei Wacken wurde gefunden

Der Mann besuchte das Festival zusammen mit Familie und Freunden. Er war seit Dienstag verschwunden. Zuletzt wurde er um 19.20 Uhr in einem Café auf dem Campingplatz X gesehen. Wegen einer Krankheit war er nach Angaben der Polizei vermutlich desorientiert. Er soll nun wohlauf sein.

Das Wacken läuft in diesem Jahr nicht ganz nach Plan. Nachdem der viele Regen in den vergangenen Tagen das Gelände im Matsch versinken lassen hatte, haben die Veranstalter nun einen finalen Einlass-Stopp verhängt. Rund 50.000 Menschen hatten es vorher auf das Festivalgelände geschafft. Etwa 50 Prozent der Campingflächen seien belegt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch.

