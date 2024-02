Wann ist Pfingsten 2024 in Baden-Württemberg?

An Pfingsten feiern Christen den Heiligen Geist. In Baden-Württemberg haben viele Arbeitnehmer deshalb frei. Wann beginnen die Ferien und wie viele Feiertage gibt es rund um Pfingsten 2024?

An Pfingsten soll den Jüngern der "Heilige Geist" erschienen sein. Dieses göttliche Omen soll ihnen Kraft gegeben haben, den Glauben weiter verbreiten zu können – was sie auch taten. Dadurch gewann das Christentum immer mehr Anhänger. Wohl auch deshalb gehört Pfingsten zu den wichtigsten kirchlichen Feiertagen.

Pfingsten wird jedes Jahr zu einer bestimmten Zeit nach Ostern gefeiert – auch in Baden-Württemberg. Wann sind die Feiertage rund um Pfingsten und wann beginnen die Ferien in Baden-Württemberg an Pfingsten 2024?

Baden-Württemberg: Wann ist Pfingsten 2024?

Pfingsten gehört zu den beweglichen Feiertagen und hat demnach keinen festen Tag, an dem er jährlich stattfindet. Der Feiertag wird immer am 50. Tag nach Ostersonntag begangen und markiert das Ende der Osterzeit.

Da Ostern immer am Sonntag nach dem ersten Vollmond, der auf den kirchlichen Frühlingsbeginn am 21. März folgt, stattfindet, ist das Datum für Pfingsten also ebenfalls flexibel. In Baden-Württemberg ist Pfingsten 2024 an folgenden Terminen:

Pfingstsonntag : Sonntag, 19. Mai 2024

: Sonntag, 19. Mai 2024 Pfingstmontag : Montag, 20. Mai 2024

Interessant zu wissen: Im Gegensatz zu den Katholiken oder Evangelen, die Ostern nach dem gregorianischen Kalender feiern, orientieren sich die orthodoxen Christen an dem julianischen Kalender. Dort findet der Frühlingsbeginn später statt, weshalb sich der Termin für Ostersonntag verschiebt. Auch Pfingsten findet bei den orthodoxen Christen also später statt. Der Termin für 2024 ist an folgenden Terminen:

Pfingstsonntag bei orthodoxen Christen: 23. Juni 2024

bei orthodoxen Christen: 23. Juni 2024 Pfingstmontag bei orthodoxen Christen: 24. Juni 2024

Beides sind in Baden-Württemberg aber keine gesetzlichen Feiertage.

Diese Feiertage gibt es neben Pfingsten im Mai:

Alle drei Tage sind gesetzliche Feiertage. Im Mai gibt es in Baden-Württemberg insgesamt vier freie Tage unter der Woche. 2024 ist also auch ein gutes Jahr für Brückentage.

Pfingsten 2024: Wann sind in Baden-Württemberg die Ferien?

An Pfingsten haben Schüler insgesamt 16 Tage frei. Die Ferien beginnen offiziell am 30. Mai, da der Pfingstmontag als gesetzlicher Feiertag nicht mitgezählt wird. Die Pfingstferien enden in Baden-Württemberg offiziell am 9. Juni, Schüler haben aber bis zum 11. Juni frei.

In die Schule geht es nach Pfingsten also erst wieder am 12. Juni 2024.