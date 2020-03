vor 17 Min.

Zwischen Babyglück und Krankenhaus-Frust: Eine Hebamme erzählt

Lina Sundermann ist Hebamme in Augsburg. Im Podcast erzählt sie, was sie vom Hebammenstudium hält und warum sie selbst nicht mehr im Kreißsaal arbeitet.

Von Ida König

Wohl kaum eine Person ist für werdende Mütter so wichtig wie eine Hebamme. Sie weiß Antworten auf die drängenden Fragen und ist auch dann erreichbar, wenn die Arztpraxis längst Feierabend hat. Auf der anderen Seite haben Hebammen selbst mit jeder Menge Schwierigkeiten zu kämpfen - wie etwa der Unterbesetzung an vielen Krankenhäusern, die durch den Hebammenmangel bedingt ist. Wieso entscheiden sich junge Frauen überhaupt noch für diesen Beruf? Und was muss sich ändern?

Darüber sprechen Hebamme Lina Sundermann aus der Praxis "Kinderreich" in Augsburg, Redakteurin Ida König und AZ-Mitarbeiterin Nadine Ellinger in der neuen Folge des Podcasts "Augsburg, meine Stadt".

Jetzt reinhören: Podcast "Augsburg, meine Stadt"

Nadine Ellinger weiß, welche Fragen jungen Müttern unter den Nägeln brennen - denn sie ist selbst im Moment hochschwanger und erwartet ihr zweites Kind. Außerdem berichtet sie auf dem Instagram-Account "Schwabeneltern", der zur Augsburger Allgemeine gehört, über zahlreiche Themen rund um das Thema Familie.

Einige der wichtigsten Fragen beantwortet Lina Sundermann im Podcast: Wann sollten sich werdende Mütter um eine Hebamme kümmern? Und welche Kurse gehören in der Geburtsvorbereitung dazu?

Podcast "Augsburg, meine Stadt" auf Spotify, iTunes und Co.

Den Podcast "Augsburg, meine Stadt" finden Sie bei Spotify, iTunes – und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.

Was ist ein Podcast? 1 / 7 Zurück Vorwärts Ein Podcast ist ein Audio-Format, das - ganz ähnlich wie eine Radiosendung - angehört werden kann.

Um einen Podcast anzuhören, sind nur zwei Voraussetzungen nötig: Sie brauchen eine Internetverbindung, um den Podcast herunterladen zu können. Und Sie brauchen Lautsprecher oder Kopfhörer, um den Podcast anhören zu können.

Es gibt ganz verschiedene Podcast-Formate in Deutschland und weltweit: Sie reichen von Interviews, über Audio-Reportagen bis hin zu Wissensformaten. Besonders beliebt sind auch Talkformate, in denen zum Beispiel ein Gespräch zu einem Thema oder über eine Person geführt werden.

Mit relativ kleinem Aufwand kann übrigens jeder seinen eigenen Podcast erstellen und verbreiten. Wie das geht, lesen Sie hier.

Auch unsere Redaktion bietet Podcasts an, unter anderem das neue Format "Augsburg, meine Stadt". Damit sind wir ganz nah dran an den Menschen in Augsburg. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren.

Übrigens: Der Begriff Podcast ist ein Kunstwort, das sich aus zwei Begriffen zusammensetzt: und zwar aus dem Wort iPod (MP3-Player der Firma Apple) und dem Begriff "to broadcast" (deutsch: senden).

Der iPod spielte für die Namensgebung eine wichtige Rolle, weil er vor allem zu Beginn der Podcast-Ära das marktbeherrschende Gerät zum Abspielen von Podcasts war.

Lesen Sie dazu auch: Thema Podcast: Mit diesem Wissen können Sie mitreden

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen