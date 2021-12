Was erfährt man im Stadtarchiv über Augsburg und seine Bewohner, Herr Felkl?

Er ist 27 Jahre alt und Archivar im Augsburger Stadtarchiv: Mario Felkl erzählt, welche Schätze sich in den Kartons und Regalen verstecken und was ihn besonders reizt.

14 Kilometer Akten in Kartons und Regalen lagern im Augsburger Stadtarchiv. Von Geburtsurkunden über Protokolle kurioser Gerichtsverhandlungen vergangener Jahrhunderte bis hin zur Geschichte bekannter historischer Häuser – wer Informationen über Augsburg und seine Bewohnerinnen und Bewohner sucht, wird hier meistens fündig.

Das Spannende am Archiv sind die Geschichten: Mario Felkl erzählt davon im Podcast

Mario Felkl ist 27 Jahre alt und bereits seit sechs Jahren Archivar in Augsburg. Im Podcast "Augsburg, meine Stadt" spricht er darüber, welche spannenden Geschichten sich den alten Unterlagen finden lassen und wie Augsburgerinnen und Augsburger selbst an Daten des Archivs kommen können – ob sie nun auf der Suche nach ihrer Familiengeschichte sind oder einfach wissen möchten, wer vor ihnen in einem Haus gelebt hat.

Im Podcast erzählt Felkl, der sich selbst als "glücklichen Archivar" bezeichnet, Anekdoten über die Daten-Sammelwut unserer Vorfahren und erklärt, warum es auch im Archiv die Menschen und ihre Reaktionen sind, die seinen Beruf für ihn so spannend machen.

