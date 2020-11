Aktion der AfD: Attacke auf die Würde des Parlaments

Im Bundestag bedrängen rechte Störer Politiker, während die AfD eine verbotene Plakataktion startet. Dieser Vorfall muss Konsequenzen haben.

Es war ein absoluter Tiefpunkt in der Geschichte des Bundestags: Rechte Störer haben am Mittwoch Abgeordnete bedrängt, die über das durchaus umstrittene Infektionsschutzgesetz abzustimmen hatten. Der Verdacht liegt nahe, dass es Mitglieder der AfD-Bundestagsfraktion waren, die mehrere unbefugte Personen ins Parlament geschleust haben. Nun geht der Ältestenrat des Bundestags der Sache nach.

Noch ist nicht aufgeklärt, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Sollte sich jedoch tatsächlich herausstellen, dass die Einschüchterungsversuche gegenüber gewählten Volksvertretern von der AfD ausgehen, dann hätte die Rechtspopulisten-Partei einmal mehr beweisen, dass es mit der Bürgerlichkeit, die sie für sich reklamiert, nicht weit her ist. Insgesamt hat die AfD seit ihrem Einzug in den Bundestag für eine drastische Verrohung des Tons im Parlament gesorgt.

Vergleich mit Ermächtigungsgesetz: AfD ohne demokratischen Anstand

Mit welcher Verachtung das politische Gegenüber bisweilen von Abgeordneten der AfD angegangen wird, ist schlimm genug. Auch dass AfD-Fraktionschef Alexander Gauland im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz vor einer bevorstehenden Diktatur warnt, dass viele AfD-Leute Parallelen zum Ermächtigungsgesetz von 1933 zogen, das das Hitler-Regime ermöglichte, lässt demokratischen Anstand vermissen.

Im Parlament selbst, am Rednerpult, aber mag ein harter Ton noch durchgehen. Unerlaubte Störaktionen stehen jedoch auf einem ganz anderen Blatt. Ganz klar auf das Konto der AfD geht die so verbotene wie geschmacklose Plakataktion: In den Reihen der AfD-Fraktion wurden Poster mit Bilder des Grundgesetzes mit Trauerflor gezeigt. Über die Hintergründe der massiven Einschüchterungsversuche gegenüber Abgeordneten auf den Fluren des Bundestags ist noch nicht alles bekannt. Sicher ist nur, dass damit die Würde des Bundestags mit Füßen getreten wurde.

Die Störaktion, wer auch immer sie angezettelt hat, lässt jeden Respekt vor den einzelnen Abgeordneten und dem ganzen Bundestag vermissen. Dieser Vorfall muss Konsequenzen haben.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen