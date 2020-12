12:43 Uhr

Bischof Meier: Kirche muss menschlicher werden

Exklusiv Bischof Bertram Meier fordert Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal. Ob es auch in Augsburg eine Aufarbeitungsstudie gibt, lässt er offen.

Von Daniel Wirsching

Der Augsburger Bischof Bertram Meier fordert, dass die katholische Kirche grundsätzliche Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal für ihre Rolle in der Gesellschaft zieht. „Wir werden nicht in einem Slalom aus immer neuen Studien aus dem Missbrauchsskandal herauskommen“, sagte Meier unserer Redaktion. „Gott will, dass die Welt und die Kirche menschlicher werden“, betonte er. „Ich denke da unter anderem an den Missbrauchsskandal, an Vertuschungen“, fügte er hinzu. betonte er.

Bischof schließt Missbrauchsstudie in Augsburg nicht aus

Meier erklärte, es sei allerdings noch offen, dass auch sein Augsburger Bistum eine Studie über den Missbrauchsskandal bei unabhängigen Juristen in Auftrag gebe. „Ich schließe das nicht aus. Aber dazu habe ich noch keine konkreten Pläne.“ Er wolle jedoch Probleme angehen und der Wahrheit in die Augen schauen. „Ich fürchte, wir werden auch irgendwann einmal feststellen, dass wir nicht alles im Detail mehr ausleuchten können“, fügte er jedoch hinzu.

Bischof will Opferbeirat einrichten

„Wir dürfen die Vergangenheit nicht verschweigen, aber für die Zukunft müssen wir sicher noch stärker auf Präventionsmaßnahmen achten“, betonte Meier. „Dazu zähle ich besonders die Auswahl und Ausbildung der Priester.“ Im Bistum Augsburg wolle er als nächsten Schritt einen Betroffenenbeirat einrichten. „Hier bitte ich Interessierte, sich bei uns zu melden.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen