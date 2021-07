Wahlkreis Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten veröffentlicht. Der Wahlkreis umfasst Teile vom Main-Kinzig-Kreis, vom Vogelsbergkreis und vom Wetteraukreis.

Bundestagswahl 2021: Wenn am 26. September 2021 die Wahllokale schließen, finden Sie in diesem Artikel die jeweils aktuellen Ergebnisse für den hessischen Wahlkreis Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten. Der Wahlkreis umfasst Teile vom Main-Kinzig-Kreis, vom Vogelsbergkreis und vom Wetteraukreis.

Insgesamt ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt, die alle ungefähr dieselbe Bevölkerungszahl umfassen müssen. Die Zahl liegt in der Regel zwischen 250.000 und 300.000 Einwohnern. Aus jedem Wahlkreis wird ein Kandidat oder eine Kandidatin direkt in den Bundestag gewählt. Das soll sicherstellen, dass aus allen Teilen der Bundesrepublik ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete im Parlament vertreten ist.

Jeder und jede Stimmberechtigte kann auf dem Stimmzettel zwei Kreuze machen: Auf der linken Seite wird die Erststimme markiert, auf der rechten Seite die Zweitstimme.

Die Erststimme wird für eine Person abgegeben. Wer von ihnen in seinem oder ihrem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, zieht direkt ins deutsche Parlament ein. Auf diese Weise werden die ersten 299 Abgeordneten gewählt.

Für die übrigen Sitze im deutschen Parlament stellen alle Parteien für ihr Bundesland eine Kandidaten-Liste auf. Wie viele dieser Bewerber zusätzlich zu den Direktkandidaten in den neuen Bundestag einziehen, hängt ausschließlich von der Zweitstimme ab - mit der wird nämlich eine Partei gewählt. Die Zweitstimme entscheidet also am Ende des Tages darüber, welche Partei wie viele Sitze im Parlament bekommt. Hier finden Sie zunächst die aktuellen Wahlergebnisse im Wahlkreis Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten. Anschließend bekommen Sie das Ergebnis der Bundestagswahl von 2017.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten

Hier finden Sie zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird.

Anschließendliefern wir Ihnen in diesem Artikel das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend ständig, sodass Sie immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 175: Was gehört zum Wahlkreis Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten?

Der Wahlkreis umfasst...

...vom Main-Kinzig-Kreis

Bad Orb

Bad Soden-Salmünster

Biebergemünd

Birstein

Brachttal

Flörsbachtal

Freigericht

Gelnhausen

Gründau

Jossgrund

Linsengericht

Schlüchtern

Sinntal

Steinau an der Straße

Wächtersbach

Gutsbezirk Spessart

Die übrigen Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis gehören zum Wahlkreis 180.

...vom Vogelsbergkreis

Schotten

Die übrigen Gemeinden im Vogelsbergkreis gehören zum Wahlkreis 173 und zum Wahlkreis 174.

... vom Wetteraukreis

Altenstadt

Büdingen

Gedern

Glauburg

Hirzenhain

Kefenrod

Limeshain Ortenberg

Die übrigen Gemeinden im Wetteraukreis gehören zum Wahlkreis 177.

Der Wahlkreis hatte bei der letzten Bundestagswahl rund 180.000 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,1 Prozent.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hat bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten d e r Bewerber Peter Michael Tauber von der CDU gewonnen. Sein Erststimmen-Ergebnis betrug bei der damaligen Bundestagswahl 36,4 Prozent. Auf Platz zwei landete Bettina Müller ( SPD) mit 28,3 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerber Partei Erststimmen (%) Peter Tauber CDU 36,4 Bettina Müller SPD 28,3 Mariana Iris Harder-Kühnel AfD 14,8 Pierre Kurth FDP 6,3 Dirk Udo Methfessel DIE LINKE 5,9 Matthias Zach GRÜNE 5,4 Ulrike Majunke FREIE WÄHLER 2,1

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 31,7 Prozent

: 31,7 Prozent SPD : 23,6 Prozent

: 23,6 Prozent GRÜNE: 7,1 Prozent

DIE LINKE: 6,6 Prozent

AfD : 15,4 Prozent

: 15,4 Prozent FDP : 10,4 Prozent

: 10,4 Prozent FREIE WÄHLER: 1,2 Prozent

Tierschutzpartei: 1,2 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)