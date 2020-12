vor 7 Min.

Corona-Gipfel: Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Angela Merkel

Stopp der Corona-Pandemie: Eindringlich beschwor Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch im Bundestag die gemeinsame Kraftanstrengung gegen das heimtückische Virus, das die Todeszahlen in Deutschland nach oben schnellen lässt.

Bund und Länder beraten ab 10 Uhr über einen härteren Lockdown. Hier sehen Sie die Pressekonferenz im Livestream.

Wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen müssen sich die Menschen in Deutschland noch vor Weihnachten auf einen harten Lockdown einstellen. Das Robert Koch-Institut meldete am Sonntagmorgen 20.200 neue Corona-Infektionen. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder wollen an diesem Sonntagvormittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Videokonferenz zusammenkommen. Sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit deutliche Verschärfungen der geltenden Regeln beschließen. Seit 10 Uhr laufen die Beratungen. Die Pressekonferenz wird anschließend live übertragen. Hier gelangen Sie zum Livestream.

Alle Neuigkeiten rund um das Coronavirus lesen Sie in unserem Live-Blog.

