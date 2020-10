Corona-Winter: Die Politik muss Überzeugungsarbeit leisten

Sehr geehrter Herr Schmitz,

können oder wollen Sie nicht zur Kenntnis nehmen, dass die Zahl der mit Corona Infizierten deshalb relativ niedrig ist , weil es Einschränkungen gibt. Was wäre, wenn es keine Schutzmaßnahmen gäbe.

Es ist zynisch, sich nur an Todeszahlen zu orientieren. Sie wissen doch auch, dass auch an Corona Erkrankte mit mildem Verlauf erhebliche Spätfolgen ertragen müssen.

Glauben Sie, mir macht es Spaß, in der Straßenbahn eine Maske zu tragen. Ich tue das, weil es sinnvoll ist. Was meinen Sie überhaupt mit persönlicher " Risikoabwägung ".

Wenn Sie auf den Bus oder die Bahn einsteigen, sollten Sie dann ihr Risiko abwägen dürfen und keine Maske aufsetzen.

Ich glaube, man muss nicht die Mehrheit der Bürger , die hinter den Schutzmaßnahmen stehen ,überzeugen, sondern Sie, der keine einzelne Einschränkung nennt ,derer viele Menschen angeblich "leid" sind.







