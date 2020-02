vor 22 Min.

Elf Tote in Hanau: Das steht bislang über die Tat fest

Im Zusammenhang mit einer Schießerei in Hanau gab es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt elf Tote, unter ihnen der mutmaßliche Täter und seine Mutter.

Ein Mann soll in Hanau zehn Menschen getötet haben. Später entdecken Ermittler ihn selbst tot in seiner Wohnung. Zudem kursiert im Netz ein rassistisches Bekennervideo.

Es sind schockierende Nachrichten: Ein Mann soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Innenstadt von Hanau neun Menschen getötet haben. In seiner Wohnung fanden Polizeibeamte später den Täter selbst und eine weitere Person tot auf. Die Tat wirft viele Fragen auf, doch zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich noch nicht alle beantworten. Deshalb halten wir dieses Überblicksstück ständig aktuell. Was wissen wir zu der Tat von Hanau und was (noch) nicht?

Schüsse in Hanau: Was genau ist passiert?

Bislang ist klar, dass die ersten Schüsse gegen 22 Uhr in einer Shishabar fielen. Sie liegt am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt. Etwas später fielen an einem zweiten Tatort Schüsse. Dabei handelt es sich um einen Kiosk, der mit dem Auto etwa fünf Minuten vom ersten Tatort entfernt ist. Insgesamt starben bei den Angriffen neun Menschen. Vier weitere wurden wohl verletzt. Die Polizei fahndete lange nach dem Täter und fand den Verdächtigen schließlich in seiner Wohnung tot auf. Dort entdeckten die Ermittler auch noch die Leiche einer weiteren Person. Inzwischen ist klar, dass es sich dabei um die Mutter des mutmaßlichen Täter handelt.

Bekennervideo: Was ist das Motiv für die Schießerei in Hanau?

Die Ermittler haben inzwischen ein Bekennervideo des mutmaßlichen Täters auf Youtube gefunden. Es dauert etwa eine Stunde, der Mann spricht darin fließend englisch. Er sagt, das Video sei eine "persönliche Botschaft" an alle Amerikaner. Dann behauptet er unter anderem, Deutschland werde von einem Geheimdienst mit weitreichenden Fähigkeiten gesteuert. Außerdem äußert er sich negativ über Migranten aus arabischen Ländern und der Türkei. Einen Hinweis auf eine geplante Gewalttat gibt es aber nicht. Das Video wurde offenbar in einer Privatwohnung aufgezeichnet.

Ermittler gehen von einem rassistischen Hintergrund der Tat aus. Zudem hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen wegen Terrorverdachts übernommen.

Was ist über den mutmaßlichen Täter von Hanau bekannt?

Bislang noch nicht sehr viel. Nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth handelt es sich um einen 43 Jahre alten Mann, der aus Hanau kommt. Er und seine 72 Jahre alte Mutter sind tot in der Wohnung aufgefunden worden. Beuth: "Beide wiesen Schussverletzungen auf, die Tatwaffe wurde bei dem mutmaßlichen Täter gefunden."

Gibt es schon Reaktionen auf die Tat in Hanau?

Ja, zahlreiche Reaktionen. Unter anderem hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Reise nach Halle abgesagt. Ihr Regierungssprecher, Steffen Seibert teilte auf Twitter mit: "Die Bundeskanzlerin lässt sich fortlaufend über den Stand der Ermittlungen in Hanau unterrichten." Auch Innenminister Horst Seehofer ( CSU) sagte wegen der Gewalttat in Hanau einen Termin ab. Auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer möchte sich am Rande eines Treffens mit ihrer französischen Kollegin Florence Parly in Paris um 11 Uhr zur Gewalttat von Hanau äußern. CSU-Chef Markus Söder sagte: "Die brutalen und menschenverachtenden Taten in Hanau lassen uns alle fassungslos zurück. In Gedanken sind wir bei den Angehörigen der Opfer und wünschen ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden."

Zudem soll es in mehreren Städten in Deutschland Mahnwachen im Gedenken an die Opfer geben. In Hanau hat der Oberbürgermeister Claus Kaminsky zu einer Mahnwache aufgerufen. In Augsburg will das Bündnis für Menschen Würde "Augsburg ist bunt" ab 18 Uhr auf dem Königsplatz eine Mahnwache abhalten. (AZ, dpa)

