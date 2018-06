20:48 Uhr

Fünf Sterne und Lega an der Macht: Italien hat seine neue Regierung Politik

Luigi Di Maio und Matteo Salvini nehmen an der Vereidigung der neuen Regierung von Italien im Quirinalspalast des Präsidenten teil.

Das Land hat drei Monate nach den Wahlen endlich eine Regierung. Einfacher wird es dadurch kaum. Denn die Zeiten in Italien sind stürmisch.

Die seit drei Monaten andauernde Chaosphase der italienischen Politik ist zu Ende, vorerst zumindest. Doch die Zeiten bleiben stürmisch in Rom. Am Freitag vereidigte Staatspräsident Sergio Mattarella die Regierung der beiden populistischen und europakritischen Parteien Fünf-Sterne-Bewegung und Lega. Als Ministerpräsident amtiert der 53-jährige, parteilose Juraprofessor Giuseppe Conte, der es kommende Woche bereits mit den einflussreichsten Politikern des Westens beim G7-Gipfel in Kanada aufnehmen soll.

Luigi Di Maio, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung und nun Minister für Arbeit und wirtschaftliche Entwicklung, schrieb in einer ersten Reaktion auf Facebook: „Es ist Zeit, dass das Land wieder in Schwung kommt.“ Di Maio versprach, die Rentenreform rückgängig zu machen, ein Grundgehalt für Arbeitslose sowie den Mindestlohn einzuführen.

Savona wird nun doch nicht Finanzminister

Erst am Donnerstag hatten sich Fünf-Sterne-Bewegung, Lega und Staatspräsident Mattarella überraschend doch noch auf ein Kabinett geeinigt. Der Schlüssel dabei war die Besetzung des Wirtschafts- und Finanzministeriums, das angesichts der eurokritischen Tendenzen der Parteien sowie der extrem hohen Staatsverschuldung Italiens (132 Prozent des Bruttoinlandsproduktes) von besonderer Bedeutung ist. Amtsinhaber ist nun der römische Wirtschaftsprofessor Giovanni Tria, der bislang Dekan der angesehenen Wirtschaftsfakultät der römischen Universität Tor Vergata war. Tria ist parteilos und steht Politikern der konservativen Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi nahe. Der 69-Jährige gilt zwar als Kritiker des Euro und der wirtschaftlichen Rolle der Bundesrepublik in Europa, vertrat bislang aber keine allzu extremen Positionen. Der Ökonom kritisierte die deutsche Wirtschaftspolitik, insbesondere den Handelsüberschuss. Dieser verursache „mehr Schaden als ein Übermaß an Defizit“, wie es Italien habe.

Die Nominierung Trias ist im Zusammenhang mit anderen Personalentscheidungen zu sehen. So rückte der umstrittene Ökonom Paolo Savona, den Fünf-Sterne-Bewegung und vor allem die nationalistische Lega als Chef des Wirtschafts- und Finanzministeriums vorgesehen hatten, auf den Posten des Europaministers. Der 81-Jährige hatte den Euro in seinen Memoiren als „deutschen Käfig“ bezeichnet und den Austritt aus der Gemeinschaftswährung erwogen. Staatspräsident Sergio Mattarella sperrte sich deshalb gegen seine Nominierung als Haushaltschef des überschuldeten Landes.

Die Aussicht auf drohende Neuwahlen im Sommer sowie die nervösen Reaktionen der Finanzmärkte führten dazu, dass sich die Wahlsieger von Fünf Sterne und Lega mit dem Staatspräsidenten doch noch auf eine Regierung einigten. Tonangebend im neuen Kabinett dürften die beiden Architekten der Koalition werden. Neben dem Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, ist das Matteo Salvini, Parteisekretär der rechtsnationalen Lega. Er wird Innenminister.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen