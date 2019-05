Für Andrea Nahles geht es jetzt ums politische Überleben

Linientreue Parteidiener sind aus. Klare Faktennennung und danach handeln. Nicht beirren lassen. Jugendliche äußern sich laut und klar. Und dies ist erfreulich und tut manchmal auch weh. Ich bin 59 Jahre alt und habe 2 Söhne im Alter von 19 und 16. Da muss man manchmal im Ton eingreifen, aber nicht in der Sache. Das "wir stehen hinter Herrn.... oder .... Frau ist vorbei." Wir stehen hinter Gegebenheiten oder wollen Sie ändern. Junge Menschen nutzen andere Wege und wir alten wollen dies nicht hören oder sagen: "Meinungsmache" dazu. SEID FROH; DASS WIR EINE SOLCHE JUGEND HABEN UND NACHKOMMT. Engagiert, deutlich, klar und mit all den Fehlern, die wir auch begangen haben, aber wir uns heute nicht mehr daran erinnern wollen. Ob alle Abschlüsse sinnvoll sind, ob Bulimielernen (reinwürgen und dann rauskotzen) Zukunft ist? Die alten geben immer vor, wie es zu gehen hat. Aber die jungen hatten bisher nur zu folgen. Jetzt HÖRT DEN JUNGEN LEUTEN ZU und behandelt Sie nicht despektierlich: "Macht erst Ihr mal einen Abschluss, Schwänzt nicht die Schule, seid auf You tube anständig (was ist das). Stell Euch mal vor, ein Vorstandsvorsitzender eines DAX notierten Unternehmens überrascht uns mit blauen Haaren, kauft keine Firma, die Glyfosat herstellt und trägt locker Kleidung. Heute noch Utopie, aber vielleicht in wenigen Jahren schon möglich. JUNGE LEUTE (und auch Generationen zwischen 20 und 60 ): Seit deutlich und laut.

