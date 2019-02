13:43 Uhr

May und Juncker vereinbaren weitere Brexit-Gespräche Politik

Jean-Claude Juncker und Theresa May haben weitere Brexit-Gespräche vereinbart

Um doch noch einen Weg für einen geordnete EU-Austritt zu finden, haben die EU und Großbritannien am Donnerstag neue Brexit-Gespräche vereinbart.

Die Europäische Union und Großbritannien haben neue Brexit-Gespräche vereinbart, um doch noch einen Weg für einen geordneten EU-Austritt des Vereinigten Königreichs zu finden. Dieses Ergebnis des Treffens von Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker teilte ein Kommissionssprecher am Donnerstag mit. May und Juncker wollten sich vor Ende Februar noch einmal treffen, um über mögliche Ergebnisse der Gespräche zu beraten.

Brexit ist für 29. März 2019 geplant

Großbritannien will die EU am 29. März verlassen. Kommt kein Austrittsvertrag zustande, droht ein chaotischer Bruch mit weitreichenden Folgen für die Wirtschaft. (dpa)

