Minister Heil verspricht Opferangehörigen umfassende Unterstützung

Sozialminister Hubertus Heil den Angehörigen der Opfer der Gewalttat von Hanau umfassende Unterstützung versprochen. Helfen soll ein entsprechendes Gesetz.

Bundessozialminister Hubertus Heil ( SPD) hat den Angehörigen der Opfer des Anschlags von Hanau eine umfassende Unterstützung zugesagt. "Familie und Freunde der Angehörigen bedürfen jetzt unser aller Solidarität, sie sind ein Teil von uns, und wir werden sie unterstützen, wo wir nur können", sagte Heil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Im vergangenen Jahr hatte der Bundestag ein neues Opferentschädigungsgesetz verabschiedet.

Gewalttat in Hanau: Minister Heil empfindet Wut und Trauer

Doch der Minister sprach auch davon, dass er angesichts der Tat Trauer und Wut empfinde. "Unschuldige Menschen wurden von einem Rassisten aus dem Leben gerissen", so der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende. Den Angehörigen sprach er sein Mitgefühl aus. Alle anständigen Menschen in Deutschland müssten jetzt zusammenstehen, an der Seite der Opfer und der Angehörigen, hieß es weiter.

Bei der mutmaßlich rassistischen Gewalttat in Hanau hatte ein Mann zehn Menschen getötet. Stunden nach dem Verbrechen an zwei unterschiedlichen Tatorten mit neun Toten entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung in Hanau. Dort fanden Spezialkräfte auch die tote Mutter des Mannes. (dpa)

