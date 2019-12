vor 7 Min.

Mitch McConnell: Wie der unbekannte "Mr. No" Washington regiert

Mitch McConnell ist nicht sehr bekannt, aber höchst einflussreich. Der Chef der Republikaner im US-Senat hat schon Obama ausgebremst – und will nun Trump retten.

Von Gregor Peter Schmitz

Wer begreifen will, wie Washington zu einem Ort werden konnte, an dem sich Republikaner und Demokraten nicht einmal mehr darauf einigen können, ob die Sonne im Osten aufgeht, muss auf Mitch McConnell schauen. Dieser kommt sehr unaufgeregt daher, fast wie ein großväterlicher Gentleman aus Amerikas Süden. All das ist der 77 Jahre alte McConnell auch, er spricht im freundlichen Süd-Singsang, er ist sehr stolz auf seine Enkel, und er vertritt seit 35 Jahren Kentucky im US-Senat, wo er den Republikanern vorsteht, die in der Mehrheit sind.

Zugleich aber sieht man ihm auf den ersten Blick an, dass er ganz genau weiß, wie er seinen Willen durchsetzt. So ist McConnell, den selbst in den USA eher nur Politik-Insider kennen, zum großen „Mr. No“ der amerikanischen Republik aufgestiegen. Einer, der jede feine Regel des Politbetriebes versteht, vor allem aber die Macht des ehrwürdigen Senats. Der sollte, so dachten es die Gründerväter, wie eine Untertasse beim Tee wirken – also den Rest der Republik vor dem Überlaufen oder Überhitzen schützen. Der weise Gestus der meist älteren Senatoren sollte den Furor der jüngeren Politiker im Repräsentantenhaus bremsen. Diese müssen sich alle zwei Jahre der Wiederwahl stellen, die Senatoren nur alle sechs. Und weil jedem Bundesstaat zwei zustehen – dem beschaulichen Kentucky genauso wie etwa dem riesigen Kalifornien – sollte es dort ausgleichender zugehen. Doch das war nur Theorie, der Senat gilt heute als höchst parteiisch, auch dank McConnell.

Anfangs war McConnell kein glühender Fan von Donald Trump

Schon unter Präsident Barack Obama kämpfte der Mann, der als Kind eine Kinderlähmung überwand, unermüdlich gegen dessen Pläne zu schärferen Waffengesetzen oder besserer Krankenversicherung. Er schaffte es mit unzähligen Ticks zudem, dass der demokratische Präsident Obama einen der vakanten und so wichtigen lebenslangen Posten am Obersten Gerichtshof nicht mehr besetzen konnte. Dieses Privileg fiel dann Trump zu.

Das Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten will McConnell nun sehr schnell durchpeitschen und etwa keine neuen Zeugen mehr vorladen, wohl damit nicht noch mehr Belastendes rauskommt. Das Verfahren selbst möchte er eng mit dem Weißen Haus abstimmen, und seine Partei auf ein „No“ einschwören.

Dabei zählte McConnell wahrlich nicht zu den frühen Trump-Fans, er beäugte ihn lange skeptisch. Doch längst hat der Machttheoretiker begriffen, wie mächtig Trumps Wut-Bewegung ist. Während der ersten Amtszeit von Obama hat der gläubige Christ McConnell – dank der Millionen des Vaters seiner zweiten Frau einer der reichsten US-Politiker – alles daran gesetzt, dass dieser nur eine Amtszeit regieren darf. Das gelang ihm ausnahmsweise nicht. Nun will er mit aller Macht alles versuchen, Trump zwei Amtszeiten zu sichern.

