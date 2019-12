Mord-Verdacht in Berlin: Russischer Geheimdienst agiert perfide

In Berlin wird ein Mann aus Georgien erschossen. Die daraus entstandene diplomatische Krise zeigt: Deutschland hält nichts von Unschuldsbekundungen aus Moskau.

Es klingt wie in Krimi, ist aber offenbar bittere Realität: Inmitten von Berlin wird ein Georgier hingerichtet, alles deutet auf einen Auftragsmord hin. Die Hintermänner vermutet die Bundesanwaltschaft in Moskau – an staatlicher Stelle. Wie ernst der Vorwurf ist, zeigt sich daran, dass sich der Fall zu einer handfesten diplomatischen Krise auswächst.

Längst wird nicht mehr versucht, die Dinge möglichst unauffällig auf dem kurzen Dienstweg zu regeln. Die Bundesregierung hat zwei russische Diplomaten ausgewiesen und zeigt damit ganz klar, dass sie wenig von den Unschuldsbeteuerungen aus dem Kreml hält. Längst ist es zum perfiden Muster des russischen Geheimdienstes geworden, auf fremdem Boden unliebsame Personen zu exekutieren.

Deutschland kann es nicht dulden, dass auf seinem Staatsgebiet Gesetze ausgehebelt werden und staatlicher Terror praktiziert wird. Bei aller Vorsicht und dem Prinzip der Unschuldsvermutung: Es ist schlimm genug, dass Russland im eigenen Land den Umgang mit Menschenrechten eher großzügig auslegt. In Deutschland aber gilt der Rechtsstaat. Es ist gut, dass Politik und Justiz das gemeinsam klarmachen.

