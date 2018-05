17.05.2018

Paralympics-Siegerin führt den VdK Politik

Verena Bentele steht jetzt an der Spitze des Sozialverbands Vdk.

Die bisherige Behindertenbeauftragte Verena Bentele löst Ulrike Mascher ab

Von Bernhard Junginger

Sie ist von Geburt an blind, doch Einschränkungen hat Verena Bentele nie akzeptiert. Zwölf Mal gewann die 36-Jährige im Biathlon und Skilanglauf Gold bei den Paralympics, der wichtigsten Veranstaltung im Behindertensport. In den vergangenen vier Jahren war sie Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, begleitete in dieser Funktion etwa das neue Bundesteilhabegesetz. Jetzt wurde die gebürtige Lindauerin zur Präsidentin des Sozialverbands VdK gewählt. Sie löst die Münchnerin Ulrike Mascher, 79, ab, die nach zehn Jahren nicht mehr für das Amt kandidiert hatte.

Der VdK ist mit 1,8 Millionen Mitgliedern der größte deutsche Sozialverband. Er wurde 1945 als Verband der Kriegsgeschädigten gegründet. Heute bedient er die gesamte Palette sozialpolitischer Bürger-Interessen. Das reicht von Rente, Gesundheit und Pflege bis zu Teilhabe und Behinderung sowie Leben im Alter.

Die erfolgreiche Athletin Bentele trug entscheidend dazu bei, den Behindertensport populär zu machen. Neben ihren Paralympics-Medaillen errang sie vier Weltmeistertitel. Auf der Loipe gab ein Begleitläufer die Richtung vor, auf dem Schießstand zielte sie mithilfe eines Tonsignals. Weil ein Begleitläufer bei den deutschen Meisterschaften 2009 links und rechts verwechselte, stürzte sie einen Abhang hinab und verletzte sich schwer. Doch Bentele kämpfte sich zurück. 2011 beendete sie ihre aktive Karriere und schloss auch ihr Studium der Literaturwissenschaften ab. Danach hielt sie Vorträge für Unternehmen über Motivation und Teamarbeit.

Verena Bentele ist seit 2012 SPD-Mitglied. 2014 machte die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles sie zur Behindertenbeauftragten der Bundesregierung. Sie war die Erste in diesem Amt, die selbst ein Handicap hat. Im Alltag lässt sie sich Schriftverkehr mit elektronischen Hilfsmitteln vorlesen oder in Blindenschrift übertragen. Ein Farberkennungsgerät hilft ihr, beim Griff in den Kleiderschrank unpassende Kombinationen zu vermeiden.

Bentele kündigte an, den VdK stärker für jüngere Menschen zu öffnen und den Kampf gegen Altersarmut, Zweiklassenmedizin und eine unzulängliche Pflegepolitik in den Mittelpunkt zu stellen.

