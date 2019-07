Reaktionen: "AKK macht sich vollends unglaubwürdig"

Haben unsere Männlichen Abgeordnete in der Regierung nicht mehr zu melden. Jetzt werden wir nur noch von Frauen regiert. Als ich gelesen habe das Frau Karrenbauer jezt Verteidigungsministerin wird glaubte ich an einen Aprilscherz,doch die Realität hat mich ein geholt, und die Meldung stimmte. Ich frage mich schon was wir für Generäle im Verteidigungsminsterium haben,die so eine Entscheidung von Angela Merkel gefallen lassen. Frau Karrenbauer hat keine Ahnung von Verteidigung was die Bundeswehr anbelangt,und so eine Frau wird für dieses Amt vorgeschlagen.dieser Frau fehlt doch jede Fachkompetenz. Was hat schon FrauLeyen alles falsch gemacht innerhalb der Bundeswehr und jetzt wieder ein Frau die keine Ahnung hat,ist eine Verarschung am Deutschem -Volk. Keine Firma könnte sich so was erlauben so eine verfehlte Peronalpolitik zu betreiben. Das unser Generalstab sich dazu nicht äussert was diese Fehlbesetzung anbelangt,ist für viele Bürger nicht mehr nachzieh vollbar. Unsere Bundeswehr hat kein Ansehen mehr in der Bevölkerung und das ist auch ein verschulden unserer Kanzlerin. und ihrer Generäle,die keinen Mumm mehr haben,so eine Entscheidung der Kanzlerin in Frage zustellen. Unsere Bundeswehr ist zu einem Kindergarten geworden,und hat mit Verteidigung nichts mehr am tun. O Herr,lass auf diese Regierung Steine regen,denn sie bauen nur noch Mist

