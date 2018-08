Sachsen: Schluss mit der Anbiederung an die AfD

Das Grundübel ist hier, daß man als Politiker schon fast genötigt wird, zu jedem Quark zeitnah am besten per elektronischem Medium seine Meinung kundzugeben. Donald Trump macht's ja auf Twitter vor - Kretschmer macht's nach - und Söder macht's.

Ich rate jeder "Führungsperson" bei solchen Themen, bei denen es nicht um eine akute Bedrohung für Leib und Leben geht, sich erst mal gründlich zu informieren - hier könnte man zum Beispiel das ungeschnitte Material der Journalisten anfordern - , dann evtl. im Vertrautenkreis darüber zu diskutieren, dann eine Nacht drüber zu schlafen und dann eine Pressemeldung rauszugeben. In der Zwischenzeit haben sich 50% des Quarks von allein gelöst, ist uninteressant geworden und "unliebsame Überraschungen" sind auch schon aufgedeckt worden. Die Reaktion des Ministerpräsidenten kommt halt dann erst zwei Tage später, aber was soll's.

