Sehen Sie den Talk mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Video

Exklusiv Bei "Augsburger Allgemeine Live" beantwortete der SPD-Kanzlerkandidat heute die Fragen von Chefredakteur Gregor Peter Schmitz. Hier gibt es das Video zum Gespräch.

Schafft Deutschland es wirklich mit "Wumms" aus der Corona-Krise? Warum konnte der Wirecard-Skandal so lange unentdeckt bleiben? Und wie groß sind die SPD-Chancen auf die Kanzlerschaft? Über all diese Fragen sprachen wir mit Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, befragte den Politiker in einer neuen Ausgabe von "Augsburger Allgemeine Live".

Olaf Scholz bei "Augsburger Allgemeine Live"

Echte Live-Veranstaltungen sind in Zeiten von Corona natürlich nicht ganz so einfach durchzuführen. Unser beliebtes Format, bei dem sogar schon Bundeskanzlerin Angela Merkel als Gast war, muss deshalb als Publikumsveranstaltung pausieren. Doch es geht trotzdem weiter, per Videoschalte. Am Montag, 21. September, ab 19 Uhr stellte sich Olaf Scholz unseren Fragen - und auch denen unserer Leserinnen und Leser. (AZ)

