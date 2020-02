Sicherheitskonferenz: Politiker brauchen Mut zur Diplomatie

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist geprägt von Ratlosigkeit. Deshalb ist es wichtig, neue Formen der Diplomatie zu entwickeln.

Die Stimmung war schon einmal euphorischer auf der Sicherheitskonferenz in München. Ratlosigkeit prägt das Treffen diesmal, die Gesichter sind ernst: Die neue Welt, die sich da vor den Mächtigen ausbreitet, ist alles andere als schön. Die Antworten von gestern funktionieren nicht mehr, doch neue Antworten hat die Weltgemeinschaft nicht parat. Wie kann die Reaktion auch aussehen auf jene, die meinen, wenn jeder an sich selbst denkt, sei an alle gedacht, wie es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier formulierte?

Münchner Sicherheitskonferenz: Die Welt braucht mutige Politiker

Viel wurde in den vergangenen Jahren über militärische Aufrüstung als einzig logische Folge dieser Entwicklung gesprochen. Und es ist auch wahr: Europa und Deutschland müssen in Sicherheitsfragen erwachsen werden und durchaus mal Muskeln zeigen.

Doch noch wichtiger ist es, wieder einen Weg hin zu einer echten Gemeinschaft zu finden, neue Formen der Diplomatie zu entwickeln – denn die steckt in einer tiefen Krise. Die Entfremdung der Großmächte muss beendet werden und dafür braucht es mutige Politiker, die sich nicht scheuen, immer und immer wieder auch auf jene zuzugehen, deren Haltung man nicht teilt. Mit der eigenen moralischen Selbstüberhöhung werden die Konflikte dieser Welt nicht zu lösen sein.

