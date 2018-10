vor 21 Min.

„Trident Juncture 2018“: Alle Infos zum gigantischen NATO-Manöver Politik

Mit „Trident Juncture 2018“ startet das größte NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges. Allein die Bundeswehr ist mit 10.000 Soldaten in Norwegen dabei.

„Trident Juncture 2018“ (TRJE18) ist das größte NATO-Manöver seit dem Ende der Reforger-Großmanöver und der Auflösung der UdSSR sowie das größte militärische Manöver in Norwegen seit 1980. Vom 25. Oktober bis zum 23. November 2018 erstreckt sich Trident Juncture und soll den so bezeichneten Bündnisfall trainieren, was den Angriff auf einen der 29 Mitgliedstaaten bedeuten würde. Als Antwort auf diese Aggression müssten die Verbündeten dem NATO-Partner militärische Hilfe leisten.

Es geschieht in der Luft, zu Lande und auf See. Rund 50.000 Mitarbeiter von NATO-Alliierten und Partnerländern testen ihre Fähigkeit, gemeinsam zu agieren, um die Bevölkerung und die NATO-Gebiete zu verteidigen und potenzielle Gegner bei der größten Übung der NATO in den letzten Jahren abzuschrecken. Alleine die Bundeswehr ist etwa 10.000 Soldaten und 4000 Fahrzeugen vor Ort in Norwegen.

Trident Juncture 2018: Location / Ort, Datum, Teilnehmer / Participants

Wann: vom 25. Oktober bis 7. November 2018. Ab September 2018: Beginn der Truppen- und Materialtransporte. Vom 25. Oktober bis 7. November 2018: Hauptübung (LIVEX). Vom 14. bis 23. November 2018 Stabsübung (CPX) im Joint Warfare Centre (JWC) in Stavangar. Bis Dezember 2018: Rückverlegung.

Wer: Rund 50.000 Teilnehmer aus 31 NATO- und Partnerländern. Komponenten: Rund 150 Flugzeuge, 65 Schiffe und bis zu 10.000 Fahrzeuge.

Wo? Der Ort: Mittel- und Ostnorwegen; die umliegenden Gebiete des Nordatlantiks und der Ostsee, einschließlich Island und des Luftraums von Finnland und Schweden. Ziel: Sicherstellen, dass die NATO-Streitkräfte ausgebildet sind, in der Lage sind, zusammenzuarbeiten und bereit sind, auf jede Bedrohung aus allen Richtungen zu reagieren.

Kommandant: Admiral James G. Foggo, Kommandant des NATO-Kommandos Neapel der Alliierten Gemeinsamen Streitkräfte, ist für die Durchführung der Übung verantwortlich.

TRJE18: Reaktion der NATO auf Großmanöver Russlands?

Die NATO (North Atlantic Treaty Organization, „Organisation des Nordatlantikvertrags“ bzw. Nordatlantikpakt-Organisation) hatte seit Ende des Kalten Krieges Übungen für den Bündnisfall weniger intensiv trainiert als noch früher. Ein Umdenken hat stattgefunden, als Russland im Jahr 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte. Als treibende Kräfte hinter diesem Wandel gelten osteuropäische und baltische Staaten wie Polen, Litauen, Lettland und Estland. Zwar hat die NATO im Rahmen der Ankündigung für „Trident Juncture 2018“ betont, dass das NATO-Großmanöver nicht konkret auf den Fall eines Angriffs Russland ausgelegt sei, der Gegner sei vielmehr „fiktiv“.

Aus Kreisen von NATO-Diplomaten hieß es dennoch, dass es wirklicher kein Zufall sei, dass das NATO Groß-Manöver „Trident Juncture“ in einem Land stattfindet, welches an Russland grenzt. Neben der Annexion der Krim durch Russland könnten entsprechend auch die jüngsten Großmanöver Russlands in Wostok eine Rolle gespielt haben, bei denen laut Angaben Moskaus etwa 300.000 Soldaten partizipiert haben.

Trident Juncture 2018: Übersetzung, Name und Bedeutung und Abkürzung

Der Name Trident Juncture (Abkürzung TRJE18) stammt aus dem Englischen und bedeutet im Deutschen „Dreizackiger Verbindungspunkt“. Laut Angaben von Norwegens Armee haben die NATO und Norwegen etwa 157 Millionen Euro für das NATO-Großmanöver „Trident Juncture 2018“ zur Verfügung gestellt. Mit den Mitteln werden beispielsweise 35.000 Betten, knapp zwei Millionen Essenseinheiten, 4,6 Millionen Wasser-Flaschen und 660 Tonnen an Wäsche bezahlt. Im Oktober traten bereits im Rahmen von „Trident Juncture 2018“ 70 Foxhound-, Husky- und Landrover-Fahrzeuge die 2.000 Kilometer lange Reise vom Hafen Hook of Holland durch Nordeuropa nach Norwegen an.

Bundeswehr in Norwegen bei NATO-Manöver stark vertreten

Der Zug des britischen Konvois durch die Niederlande, Deutschland, Dänemark und Schweden wird im Rahmen von Trident Juncture 2018 testen, wie effizient Soldaten und Ausrüstung zwischen den europäischen Ländern bewegt werden können. Außerdem wird geprüft, ob Zoll, Grenzvorschriften und Infrastrukturen in der Lage sind, schnelle und schwere Truppenbewegungen zu bewältigen. Auf dem Weg der britischen Truppen durch Nordeuropa transportiert die Bundeswehr Leopardenpanzer und andere Militärfahrzeuge an Bord einer zivilen Frachtfähre von der norddeutschen Stadt Emden nach Fredrikstad, Norwegen, wo sie am Donnerstag (11. Oktober) eintreffen sollten.

NATO-Manöver: Spannungen zwischen Russland und der NATO?

James Foggo, der Admiral der US-Marine, der die große NATO-Militäroperation Trident Juncture leiten wird, um die Reaktion der Allianz auf einen theoretischen Angriff auf das Verteidigungsbündnis zu simulieren, hatte Russland Anfang Oktober aufgefordert, einer Einladung zur Entsendung von Beobachtern nachzukommen. Admiral James Foggo sagte Reportern im Pentagon, dass er denkt, dass Russland dort sein will. Er sagte, dass die Russen durch die Beobachtung der Abwehrmanöver, genannt Trident Juncture 2018, mehr über die Fähigkeiten der NATO erfahren würden. Die NATO-Übung beginnt am 25. Oktober.

Themen Folgen