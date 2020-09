Trump wollte eine Corona-Panik vermeiden? Das ist eine Lüge

Man weiß nicht, was erschreckender ist, dieser nur an sich und seine Wiederwahl denkende Präsident oder die, die ihm trotz allem immer noch zujubeln. Trump ist, wie er ist, ein gestörter Narzisst, seine Wahl zum US-Präsidenten war ein historischer Fehler, an dessen Folgen die USA noch lange zu leiden haben werden.

Aber was treibt eigentlich die an, die diesem in jeder Hinsicht überforderten und unfähigen Mann eine zweite Amtszeit geben würden, damit er sein Zerstörungswerk vollenden kann? Dass die Wahl des Präsidenten immer noch offen ist, wie Umfragen ergeben, ist das eigentliche Drama, denn es beweist, dass große Teile der Bevölkerung inwischen zu allem bereit wären und Glaubwürdigkeit, Moral und Verantwortungsbewusstsein kein politisch relevanten Auswahlkriterien mehr sind.

In Deutschland handelt es sich glücklichweise nur um eine kleine Minderheit, die so denkt, aber wir müssen wachsam sein, erste Anzeichen einer Verrohung der Gesellschaft sind auch hier erkennbar.

Antworten Melden Permalink