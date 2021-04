Warum Armin Laschet trotz Söders Machtanspruch die Nase vorn hat

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will ins Kanzleramt. Daran lässt er keinen Zweifel. Doch ihm fehlt der Rückhalt aus der CDU.

Nach Wochen des Herumeierns lässt Markus Söder an seiner Entschlossenheit keinen Zweifel mehr: Er will ins Kanzleramt. Es ist ein mutiges Bekenntnis, denn der bayerische Ministerpräsident hat viel zu verlieren. Auch wenn seine Umfragewerte glänzend sein mögen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Union am Ende hinter seien Herausforderer Armin Laschet stellt, geradezu gigantisch.

Dass die CDU ihrem eigenen Vorsitzenden eine öffentliche Niederlage zufügt, ist nicht zu erwarten. Die Regel lautet: Wenn Laschet will, dann wird er auch Kanzlerkandidat - ganz egal, was die kleine Schwester CSU sagt.

Armin Laschet dürfte den Zuspruch des CDU-Präsidiums haben

Würde die gebrochen, kann die Partei gleich wieder mit der Suche nach einem neuen Chef beginnen und die gerade erst verheilten Wunden würden schmerzhafter denn je aufreißen. Ein Zustand, den sich in Pandemiezeiten kaum einer wünschen kann.

So dürften sich die meisten Mitglieder des CDU-Präsidiums für den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen aussprechen – wenn auch mit hörbarem Magengrummen. Denn die Furcht, dass die Bundestagswahl für die Union zum Desaster wird, ist geradezu mit den Händen zu greifen.

