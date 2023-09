Finanzminister Lindner über Geld, Grundwerte und Gesundheit

Am 14. September kam Bundesfinanzminister Christian Lindner zu unserem Live-Interview nach Augsburg – und sprach über Themen, die Deutschland bewegen.

Als Parteivorsitzender hat Christian Lindner die FDP in die Ampelkoalition geführt. Leicht ist das Regieren zusammen mit der SPD und den Grünen für die Liberalen nicht, zu unterschiedlich sind die Grundwerte der einzelnen Parteien. Die Quittung für die FDP sind schlechte Umfragewerte, auch in Bayern muss die Partei um den Einzug in den Landtag bangen.

Wie geht der Bundesfinanzminister mit dem Dauerzoff in der Ampel um – zuletzt bei den Diskussionen um die Kindergrundsicherung und die Blockade des Wachstumschancengesetzes durch die Familienministerin? Denn gleichzeitig steht der 44-Jährige für das Versprechen, die Schuldenbremse einzuhalten, während aus allen Bereichen Forderungen nach mehr Geld auf ihn einprasseln: mehr Geld für Familien, Bildung, Rüstung, Gesundheit, Pflege. Über all das haben wir in unserem Format „Augsburger Allgemeine Live“ mit ihm gesprochen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch